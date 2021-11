El CD Laguna debuta en la Copa del Rey

La histórica primera participación del CD Laguna en la Copa del Rey va cogiendo forma. Se acerca el momento. Será el próximo miércoles en la Ciudad Deportiva Los Laureles, en Tegueste –el terreno del Francisco Peraza no está en condiciones de ser utilizado para jugar al fútbol–, contra el CF Jaraíz (20:30 horas) a partido único. El que salga victorioso de esta ronda previa, se enfrentará como local en la siguiente eliminatoria a un rival de Primera División, sin contar a Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona y Athletic.

Una ocasión especial merecía incluso una camiseta exclusiva. Y así será. El equipo tinerfeño lucirá un uniforme que fue presentado ayer en la Casa de los Capitanes por el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, la presidenta del Organismo Autónomo de Deportes, Idaira Afonso, y el máximo mandatario del club, José Ángel Torres Medina.

«Es una maravilla, no solo por el color institucional, sino porque tiene representado el patrocinio del Ayuntamiento en la parte frontal», destacó Luis Yeray refiriéndose a la camiseta morada con detalles en blanco, entre los que se incluyen la fecha del partido y los nombres de los dos oponentes.

El alcalde apuntó que «es muy difícil» que un equipo «refleje en su propio nombre la identidad de un municipio», como ocurre con un club al que catalogó como el «representativo» de La Laguna. En esta línea, anunció que la colaboración no se ceñirá únicamente al recorrido en la Copa. De hecho, se mostró convencido de que con que el proyecto que lidera Torres y la «apuesta decidida» procedente de la «administración local», la ciudad tendrá «muy pronto un equipo en la máxima categoría».

De momento, toca disputar una eliminatoria que guarda el premio de poder recibir luego a un adversario de Primera. Por tal motivo, Luis Yeray pidió «estar» con el equipo y que los jugadores «se dejen la piel», sabiendo que «detrás tienen un municipio apoyando».

Por su parte, Torres quiso hacer un «llamamiento a la afición y a todos los amantes del fútbol» para ayudar al Laguna a seguir adelante en el torneo. «No solo representamos a La Laguna, sino también a Tenerife y a Canarias, porque somos el único equipo del Archipiélago en la ronda previa», recordó.

Las entradas están a la venta al precio único de 5 euros. Se pueden adquirir en las oficinas del club, situadas junto al estadio Francisco Peraza. Habrá acceso gratuito para los abonados de la temporada 2021/2022 y también para espectadores de hasta 12 años de edad. En cambio, quedan anulados los pases federativos.

¿El Peraza para la siguiente ronda?

El CD Laguna no podrá jugar dentro de su municipio en su debut en la Copa del Rey, pero espera hacerlo más adelante, el 1 de diciembre, si logra superar al Jaraíz. Ya sería para enfrentarse a un rival de Primera División, exceptuando al Atlético, Real Madrid, Barcelona y Athletic. Idaira Afonso, presidenta del Organismo Autónomo de Deportes, no garantizó que el Francisco Peraza vaya a estar disponible en esas fechas. «Estamos en la fase de contratación y hemos pasado todos los plazos previos de la licitación, así que no tiene por qué haber inconvenientes», indicó. «Estamos trabajando para que sea una realidad, y en el caso de que no sea posible, buscaremos una alternativa de la mano del club», matizó Afonso planteando todos los escenarios. «Pero es un proceso largo que quizás no se entiende fácilmente, porque hay unos plazos administrativos que se deben seguir. Es lo que hemos hecho. Ahora esperamos que en poco tiempo se formalice la contratación para empezar los trabajos de la manera más acelerada posible», concluyó refiriéndose al estado del césped.