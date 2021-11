«Es una barbaridad que haya tantos implicados en el descenso»

¿Qué lectura hace de la marcha del Mensajero tras 10 jornadas en la Segunda RFEF?

El arranque se podría catalogar como positivo si vemos que tenemos seis equipos por debajo en la clasificación y que nos quedan dos partidos pendientes en casa, que es donde somos más fuertes. En líneas generales, el Mensajero está compitiendo bien dentro de una categoría que es muy exigente. El hecho de haber perdido solo un partido de ocho quiere decir que el equipo es sólido y que compite en cualquier campo. Ya tenemos ganas de ponernos al día con las jornadas que quedaron aplazadas.

¿Ya saben cómo encajarán en el calendario esos partidos ante el Montijo y el Córdoba?

Hemos solicitado las fechas del 8 de diciembre, que es un miércoles festivo y nos permitiría no vernos mermados en taquilla jugando a mediodía, y el 16 de enero, porque en ese fin de semana no habrá Liga, ya que se disputarán los octavos de final de la Copa del Rey. Ojalá lleguemos a esa ronda, pero tendríamos que pasar tres eliminatorias ante rivales de Segunda y Primera. Parece muy poco probable que tanto nosotros como Córdoba y Montijo lleguemos a los octavos de final de la Copa. Enviamos hace tiempo un comunicado a la Federación Española, pero no nos han contestado. Previamente nos intentamos poner de acuerdo con el Montijo y el Córdoba, pero no hubo entendimiento porque ellos quieren aprovechar algún viaje a Gran Canaria para quedarse y visitar al Mensajero. Lo que pasa es que a nosotros nos mataría jugar un miércoles laboral a las cuatro de la tarde en casa.

¿Todo está en manos de la Federación Española?

Como no nos pusimos de acuerdo con el Montijo y el Córdoba, es la Federación Española la que tendrá que tomar una decisión. Nosotros propusimos unas fechas que creemos que son las más sensatas, un miércoles festivo y un fin de semana.

¿Cuál puede ser la clave para que el Mensajero no haya notado tanto el salto de categoría?

A lo mejor lo hemos notado un pelín menos que los demás equipos canarios ascendidos. Puede ser. Pero estas cosas te la da la experiencia de haber estado hace poco en Segunda División B. Desde que vimos el formato de competición tan exigente que se iba a implantar, con 18 equipos por grupo, de los que bajan cinco y el sexto por a cola probablemente promocione, nos pusimos en situación. Son muchos implicados en el descenso, un tercio de los equipos. Es una barbaridad. No tiene ningún sentido. Lo digo abiertamente. Me parece que la Federación ha actuado muy mal, porque un club va a poder subir o bajar dos categorías en dos años, y así es difícil que tengamos estabilidad. De una categoría a otra hay un gran cambio en el aspecto económico. Sí veo positiva la creación de la Primera RFEF, porque hay unos equipos que están por encima de otros y meten a más de 10.000 espectadores en sus campos. Quizás esté bien profesionalizar un poco más esta categoría, pero no tiene que ser a costa de que tantos puedan descender. Me parece fuera de lugar, no tiene mucho sentido. Pero es lo que hay. Antes de empezar, todos lo sabíamos y por tuvimos la obsesión de construir un bloque sólido con gente experimentada para que fuéramos defensivamente fuertes en cualquier campo y atacáramos con gente rápida arriba. Quizás hemos renunciado un poco a ese espíritu nuestro que teníamos en Tercera de tener mucho talento en el centro del campo para jugar con un poco más de músculo. Y los resultados lo dicen todo: el fútbol canario lo está sufriendo, y si no te adaptas un poco, lo tienes complicado.

¿Los planes pasan por consolidarse en la categoría?

Esa es la clave. Si conseguimos salvarnos, será un muy buen punto de partida para el club, porque sabremos dónde tendremos que pisar la temporada que viene para hacer mejor algunas cosas en las que, quizás, nos hemos equivocado. Si ves lo apretada que está ahora la clasificación, no es que la segunda vuelta vaya a ser un caos, pero todo el mundo estará jugándose algo. El equipo que se despiste dos o tres semanas se irá para el pozo, seguro.

Y la Copa del Rey, a la vuelta de la esquina.

Entraremos el 1 de diciembre y nos podría tocar un Primera, un Segunda o un Primera RFEF. Lo más probable es que sea un equipo de Segunda División.

¿Le gustaría el Tenerife, como hace dos años?

No cabe duda de que en Segunda División hay equipos muy interesantes, aparte del Tenerife o la UD Las Palmas. Están el Almería, el Eibar, que incorporó a Fernando Llorente hace nada...

Hablando de cosas cercanas, ¿se han planteado intervenir en el mercado de invierno?

Los que nos dedicamos a la dirección deportiva siempre estamos mirando el mercado, pero de momento estoy muy contento con lo que tenemos. Además, como en verano incorporamos a muchos jugadores sub’23 de bastante nivel, no llegamos a ocupar todas las fichas de mayores, así que tenemos una libre y podríamos fichar a algún futbolista sin vernos obligados a dar bajas. Pero todavía es pronto. Uno siempre está pendiente de lo que pueda caer de equipos de superior categoría con gente que no tenga minutos, con alguna cesión... Pero estamos contentos con el bloque que hemos formado.

¿El Tenerife volvería a ser una vía abierta para posibles refuerzos en esa ventana?

De hecho, tenemos en la plantilla a Álex Benítez, que lo está jugando casi todo. Es un chico de La Palma que terminaba contrato con el Tenerife en junio de este año. Nos lo cedieron y el Tenerife se guardó una opción para renovarlo por una temporada más.