Mérida, exigente salida para el CD Mensajero

La de hoy es una oportunidad para el cuadro palmero de mantener la buena racha acumulada en las jornadas más recientes. Tras la derrota ante el CD San Roque de Lepe, el Mensa recuperó su naturaleza; competitividad, solidez y rigor táctico. Después de igualar en casa del Cacereño (1-1) fue capaz de brindarle la primera victoria como local a su afición (1-0, ante el Villanovense). Ahora visita una plaza complicada para reafirmarse.

El Mérida, como el Mensajero, sólo ha perdido un encuentro en lo que va de temporada. Algo que le ha servido para colocarse en el tren de cabeza del Grupo IV de la Segunda RFEF. Es el cuarto clasificado tras Córdoba, Coria y Cacereño. «Nos toca medirnos a otro grandísimo rival; de los que está llamado a estar de media tabla hacia arriba por todo, historia, presupuesto, afición y por todo lo que es como club», apunta sobre el Mérida Hernández, que destaca «la gran cantidad de futbolistas de mucha calidad» que posee su adversario. «Para poderles hacer frente y tratar de sacar algo debemos mostrar una muy buena versión. Si no tenemos un buen día no podremos lograrlo», añadió. El cuadro emeritense el delantero Lolo Plá, con una lesión en el cuádriceps, no estará disponible para Juan García.