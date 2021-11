Andrea, ciclista y mujer

La joven ciclista tiene 18 años, cursa el primer año de Ingeniería Civil y el próximo mes de marzo defenderá los colores del CC Río Miera Meruelo de Cantabria como sub-23, donde tendrá la oportunidad de competir en los circuitos internacionales de la UCI.

Se llama Andrea Pérez Figueroa, cumple 18 años (Candelaria, 2003) y es un oasis en el difícil mundo del ciclismo en carretera, un espacio principalmente reservado para hombres, pero en el que desde muy pequeña, y contra viento y marea, ha sobrevivido no sin algo de sufrimiento por el amor a un deporte tan especial como el de las dos ruedas. Hasta que le llegó el día de convertirse en referencia canaria en el difícil panorama nacional. Y todo por una llamada: «me comunican que cuentan conmigo y luego me eché a llorar», recuerda la candelaria el día en que la seleccionada nacional Gema Pascual le comunicó que contaba con ella.

Esa es la historia de una ciclista de raza que desde los ocho años está enganchada a la bicicleta a pesar de un mundo en el que la categoría femenina en Canarias está casi en extinción. Por año el pelotón femenino insular y canario «no llega a la decena de corredoras», pero gracias a Andrea, Canarias ya se encuentra en el mapa del ciclismo femenino. Selección, experiencia nacional e internacional, equipos peninsulares siendo juvenil y este año el paso a un club semiprofesional en la categoría sub23.

«El ciclismo aquí está mal. Las condiciones para la práctica del ciclismo son buenas, se trabaja, pero estamos a 2.000 kilómetros de Europa y encima las posibilidades que hay aquí no son las mismas que en la Península... Si ya el ciclismo para los chicos es complicado, para las chicas es el doble», resume para explicar la situación de los ciclistas en Tenerife.

Andrea comenzó en el mundo de las dos ruedas cuando tenía ocho años, momento en el que dejó el ballet «porque quería más actividad. Tenía una bicicleta y por eso empecé en este mundo de la mano del CC Ballester de Candelaria. Desde los 8 hasta los 15. Llegó la pandemia y al año siguiente me enrolé con el CC Grunovel de Barranco Hondo, que me mandó a la Copa de España».

Y ahí cambió todo. «La seleccionadora se fijó en mí, me llevaron a una carrera e hice un buen campeonato de España y después me fichó el CC Ermitagaña siendo juvenil», recuerda.

«¿Qué cómo fue el momento de cuando me llamaron para la selección española? Pues increíble. Estaba entrenando y cuando terminé vi que tenía una llamada perdida. Devolví la llamada y era la seleccionadora Gema Pascual y me dijo ‘mira, estamos interesados en tí para la carrera de la Copa de Naciones’. Ufff, Contaban conmigo y luego me eché a llorar», explica

Andrea Pérez destaca que «para mí no es solo un orgullo, sino también para Canarias porque nunca antes a nadie han llamado para correr con la selección española y yo he tenido esa suerte», destaca con satisfacción.