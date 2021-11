El Mensajero da al Carrillo la primera alegría del curso

Los verdiblancos intentaron ser verticales y ahogar la salida de balón del cuadro del barranco de Los Dolores. Una vez sobrepasado el primer cuarto de hora de juego, Juanda volvió a avisar con un chut que rechazó la defensa visitante. El encuentro discurría por unos derroteros que, si los balones parados no lo impedían, hacían pensar que los puntos se quedarían en el Silvestre Carrillo. Es más, Jaime anotó en el minuto 40; no obstante, el tanto de cabeza no subiría al marcador por fuera de juego.

El paso por vestuarios sirvió para que Yurguen introdujera algunos retoques, entre ellos, la sustitución de Ale González, que entró en detrimento de Wilson Cuero. La igualdad fue la tónica dominante hasta que Ruymán Arteaga quiso. El mediocentro herreño culminó con un zapatazo una bonita jugada de Yeray González (1-0). El Carrillo bulló como hacía tiempo que no lo hacía. Por su parte, el centrocampista realejero tuvo el 2-0 en sus botas; sin embargo, su chut lo atrapó el cancerbero.

El Villanovense, lejos de venirse abajo ante las acometidas locales, se creció y contó con una buena ocasión a raíz de un córner (59’). Los de Juan Manuel Pavón apuraron sus opciones y buscaron inquietar a un Mensajero que hizo gala de equipo sólido. Ya en las postrimerías (91’), Nauzet realizó una magnífica actuación para impedir la igualada. Saber sufrir para acabar disfrutando.