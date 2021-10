Abrazo de Primera para el Mensa

La del pasado domingo fue una jornada muy especial para el Mensajero. El equipo no solo sumó un valioso punto en la visita al tercer clasificado del Grupo 4 de la Segunda RFEF, el Cacereño, gracias a un gol de Josué en el minuto 82 (1-1), sino que enlazó este partido con una experiencia inolvidable al asistir como invitado al palco del Wanda Metropolitano para presenciar el encuentro de Primera entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. De esta manera, el club rojiblanco quiso ser sensible con un equipo que, en el mapa futbolístico nacional, representa la angustia de toda una Isla por los efectos del volcán de Tajogaite.

«Cuando me enteré, pensé que los compañeros me estaban gastando una broma», confiesa el autor del tanto en el estadio Príncipe Felipe recordando el momento en el que empezaron a llegarla noticias sobre el gesto del Atlético. «Luego me lo confirmaron el día antes del partido, en el viaje hacia Cáceres», relata Josué Medina, quien de manera inesperada pudo vivir de cerca por primera vez un encuentro de la máxima categoría. «Tuve la suerte de que fue en un estadio como el Wanda, que estaba lleno y en el que se creó un ambiente increíble», apunta el extremo tinerfeño del Mensajero.

Josué no olvidará el «trato» recibido por el Atlético. «Desde que llegamos al estadio nos lo facilitaron todo, nos dieron de comer y de beber, estuvimos muy bien atendidos», destaca. Pero lo que más le impresionó fue la reacción de los más de 50.000 espectadores que asistieron al partido. «El club había publicado un mensaje en Twitter diciendo que íbamos a asistir, pero luego también lo anunciaron por megafonía y, una vez en nuestros asientos, nos enfocó una cámara y salimos por las pantallas. Fue entonces cuando el estadio entero nos brindó una ovación. Cuando salimos a la calle, la gente nos volvió a aplaudir y nos daba ánimos», cuenta el que fuera canterano del CD Tenerife.

Esta muestra de afecto –a gran escala– no es la única que ha recibido el Mensa desde que el volcán entró en erupción y el equipo consiguió viajar para competir a domicilio. El CD San Roque de Lepe también tuvo su detalle y el Cacereño no dejó pasar la ocasión para animar a su rival deportivo. «Se han volcado con La Palma y eso se agradece», destaca el futbolista.

En su primera temporada en el Mensajero, tras jugar en el Barakaldo y el Unionistas, cedido por un Tenerife al que ya no pertenece, Josué se ha encontrado con algo que jamás imaginó que iba a vivir. «Lo del volcán es complicado, aunque no lo sufro desde tan cerca como los compañeros del equipo que viven en Los Llanos o como el entrenador (Yurguen), que también es de esa zona», admite el atacante rojinegro, quien, no obstante, se ve condicionado por lo que está sucediendo en La Palma. «Estás fuera de casa, tu familia ve las noticias y siempre te pregunta. También notas los terremotos, sales a la calle y te cae la ceniza, tienes que ir a entrenar y no sabes si vas a poder trabajar en el campo o en el gimnasio...», señala como ejemplos de una situación que también deja momentos como el del Wanda, abrazos de Primera.