Rivas: «Llevar ya dos victorias era algo casi inimaginable»

Una prudencia que no empaña, eso sí, la satisfacción actual por los seis puntos consecutivos. «Sumar dos victorias y encima a estas alturas de la temporada era algo casi inimaginable», reconoce Rivas, que sí presume de un equipo capaz de derrotar «a un gran conjunto como el Sant Andreu, que compite en Europa, y al que además se le ganó bien, yendo por encima desde el primer cuarto». «Esa victoria nos ha dado mucha confianza», explica también el presidente del Echeyde, que este curso ve un «saltito de calidad», que hace de los tinerfeños una plantilla «mejor preparada que la del año pasado».

Pero deja claro Rivas que ese paso al frente no llega por una revolución en la plantilla, sino por la continuidad de una filosofía de trabajo. «El grupo es prácticamente el mismo, ya que solo hemos cambiado dos piezas, el portero y el marcador de boya», explica David en referencia a las incorporaciones del guardameta Diego Malnero y al croata Marin Borovcic-Kurir. «Tenemos básicamente lo mismo, pero es verdad que si tú llevas un año trabajando con un sistema que los jugadores van interiorizando poco a poco, al final tienen que llegar los resultados», argumenta sobre unas prestaciones en las que parece no existir tanta dependencia de Albert Español. «Él siempre dice que no puede ser el estandarte del equipo, sino que todos aporten. Contra el Sant Andreu, de hecho, no metió ningún gol», concluye Rivas.