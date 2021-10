El Mensajero, ambicioso tras completar el viaje más duro

El CD Mensajero afronta la sexta jornada de la Segunda RFEF tras una ruta en la que tuvo que surcar mar, tierra y aire para poder medirse hoy en Lepe (11:00 horas, Footters) al CD San Roque.

La dirección del viento que empujó hasta Mazo la gran nube de ceniza que emana del volcán de La Palma dio al traste con las operaciones aéreas que debían conectar la Isla con los destinos interinsulares, nacionales e internacionales. Ante esta dificultad, respuestas. Después de variar la planificación y aplazar el último entrenamiento de la semana, previsto inicialmente en el Silvestre Carrillo, el equipo viajó en barco desde la capital palmera hasta el muelle de Los Cristianos. De esta manera, el trabajo se trasladó a Tenerife. En concreto, a La Ciudad Deportiva Javier Pérez. Tras la última sesión, los pupilos de Yurguen Hernández pusieron rumbo a Sevilla, desde donde tomaron una guagua con destino a Huelva.

La convocatoria.

El técnico bagañete citó para este partido a los porteros Nauzet García y Padilla, y a los jugadores de campo Óscar González, Jesús Mena, Ruymán, David Díaz, Ale González, Edu Salles, Juanda, Yeray González, Fran Acosta, Cacho, Jaime Jorge, Jesús Valentín, Josué, Álex Benítez y Salifo Caropitche.

El San Roque, dirigido por Antonio Fernández Rivadulla, llega con buenos resultados en su histórico reciente, y es que encadenó tres jornadas sin conocer la derrota. El cuadro mensajerista tendrá que cuidar mucho el campo que quede a la espalda de la defensa y vigilar muy de cerca a futbolistas de la talla de Chuma, Charef, Abeledo y Nané; estos dos últimos, hombres con olfato goleador.

El partido será dirigido por Jayro Muñoz García, asistido en las bandas por Agustín Banda Carmona y Antonio Aparicio Álvarez, todos del Comité Extremeño.

Yurguen, sin excusas.

Lejos de transmitir pesimismo por las dificultades que encontró el Mensajero para poder llegar a Huelva, el técnico Yurguen Hernández aseguró que, sin dejar de reconocer que la situación no es la idónea, no pondrá excusas en el intento de ganar hoy al San Roque. «No es lo que nos gustaría, pero nos tenemos que adaptar y dentro de todo lo que se está viviendo en La Palma, el equipo está siendo capaz de solventar cada inconveniente y sigue mostrando el mismo nivel competitivo del comienzo», dijo a los canales oficiales del club. «Tener que afrontar un viaje a la Península es duro para nosotros, porque debemos hacer dos noches y no tenemos conexiones directas con la mayoría de aeropuertos, pero si añadimos que para salir de La Palma hay que hacerlo en barco, las horas de trayecto aumentan y las de descanso disminuyen», apuntó Yurguen. «Pero somos conscientes de que esto es lo que nos está tocando vivir y no nos tiene que servir de excusa», añadió pensando en un triunfo.