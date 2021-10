Tenisca-Atlético Paso, un derbi palmero como plato fuerte

La sexta jornada en Tercera División ofrece un fin de semana con partidos muy interesantes. Hoy, en Los Olivos, un necesitado Santa Brígida recibe al líder, Las Palmas C. El conjunto de Ángel Sánchez no conoce la victoria tras haber disputado cinco jornadas y necesita comenzar a reaccionar para no caer en puestos de descenso. Por su parte, el filial sigue con su buena racha del inicio del campeonato. Además, en el Alfonso Silva, el Unión Viera de Ángel Luis Camacho se enfrenta a un Arucas que, lejos del Tonono I, parece otro equipo. El cuadro de Juan Germán no puntuó en sus dos salidas y busca sumar ante un Viera que en su campo es un rival que no concede nada a los rivales.

Mañana se jugarán tres partidos. El Marino de Kiko de Diego solo tiene tres puntos merced a la victoria obtenida ante Las Zocas, por lo que no debe regalar nada ante un peligroso Lanzarote, que viaja en busca de sorprender al conjunto de Los Cristianos.

En el Argelio Tabares, el Santa Úrsula se medirá a un conjunto majorero, el Unión Puerto, que viene de ganar su primer partido y querrá confirmar su recuperación ante un cuadro, el de Rubén García, que conquistó un punto en su visita al Lanzarote.

El CD Vera viaja a la Montaña la Cinta con la intención de recuperar los tres puntos que perdió en su campo ante el Tenerife B. No lo tendrá nada fácil. Los de Juan Antonio Machín se han recuperado del mal inicio ligero y han logrado sumar 6 puntos consecutivos

El domingo se cerrará la jornada con 3 partidos. El Tenerife B, que ya sabe los que es ganar fuera de la Ciudad Deportiva, recibe a un peligroso Buzanada. Los de Willi Barroso perdieron su primer partido hace siete días en el Clementina de Bello, ante el Atlético Paso, y tratarán de recuperarlos. Los de Leandro Cabrera buscarán su segundo triunfo seguido.

Las Zocas viaja a Fuerteventura en busca de su primer triunfo. Los de David Alonso saben que no será nada fácil sorprender al Herbania. Los de Puerto del Rosario vienen de caer en Arucas y querrán volver a la sendas de las victorias.

En el derbi palmero, el Atlético Paso no podrá jugar en su campo ante el Tenisca. Pidió cambiar el orden del partido y jugar el de la segunda vuelta para que fuera local el Tenisca, pero su propuesta fue rechazada por la Federación y tendrá que jugar como local en Mirca. En lo deportivo, el Tenisca no puede ceder más. Los de Eloy Martín vienen de caer en la Copa Federación ante el Moralo CF.