Un gol de Pirri le da el triunfo y los tres puntos al Buzanada

Marino y Buzanada se vieron las caras en un derbi sureño donde salió victoriosa la escuadra visitante. Los de Willy Barroso se mostraron superiores a los de Quico De Diego, especialmente en el segundo tiempo, e hicieron bueno el tanto de Pirri a los 37 minutos.

Nami pudo empatar para el Marino en la segunda parte con un penalti, pero Gabri detuvo. La primera ocasión fue para Alberto, que se plantó totalmente solo ante Gabri, pero no definió bien y rechazó el guardameta visitante. El Buzanada dominaba ligeramente, aunque sin pólvora. Pirri gozó de dos ocasiones claras para adelantar al equipo de Willy Barroso, pero no logró aprovecharlas. Hubo que esperar hasta el minuto 37 para que el mismo Pirri abriese el marcador: Aday Pestano robó en el centro del campo y envió un pase interior al atacante del Buzanada. Solo ante Rudy, no falló y puso por delante a los suyos. Mati tuvo la última oportunidad de la primera mitad, pero su cabezazo se fue por encima del arco de Gabri.

Si el Buzanada no amplió su ventaja en los minutos iniciales del segundo tiempo, fue porque Rudy estuvo muy en forma. A los cuatro minutos realizó una excelente parada a Aday Pestano y poco después a un envío envenenado de Lionel. El mismo Lionel estuvo cerca de anotar el segundo tanto tras una bonita combinación entre futbolistas del Buzanada, pero su chut en carrera se fue por poco.

El Marino tuvo una oportunidad de oro en los minutos finales cuando fue señalada una pena máxima. Nami fue el encargado de lanzarla, pero su disparo fue detenido por Gabri. Ya en el descuento, una volea lejana de Alberto a la salida de un córner fue despejada de nuevo por Gabri.