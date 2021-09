Vera-Marino, el duelo más apasionante de la jornada

La tercera jornada del Grupo Canario de Tercera División, iniciada este viernes con el Buzanada-Santa Úrsula (1-1) en el Clementina de Bello, sigue este sábado con un par de partidos que se jugarán en Gran Canaria a partir de las 11:00 horas.

En el campo municipal Tonono I, el Arucas recibirá al Tenerife B. Los de Juan Germán tratarán de seguir siendo fuertes en su terreno ante un equipo, el entrenado por Leandro Cabrera, que baja muchos enteros cuando juega fuera de la Ciudad Deportiva. El filial ya cayó en la primera jornada ante el Herbania y no puede darse el lujo de encajar otra derrota en este inicio de Liga.

Además, en el Alfonso Silva, el Unión Viera se enfrentará hoy al Unión Sur Yaiza. Los de Ángel Luis Camacho vencieron en la primera jornada al Atlético Paso, pero cayeron con estrépito en su visita al Tenerife B. Ahora les toca jugar ante el equipo de Juan Antonio Machín, que llega con prisas a Gran Canaria tras la derrota de hace siete días en Montaña la Cinta ante el Herbania y, sobre todo, porque todavía no han podido puntuar.

Mañana se jugará el resto de la jornada. Destaca el choque del Salvador Ledesma. El CD Vera, de Adonay Martín, ganó sus dos primeros encuentros y ya suma 6 puntos. Recibirá al CD Marino, que llega con la victoria lograda en la jornada anterior ante Las Zocas por la mínima, por lo que el choque se presenta muy atractivo. Los de Kiko de Diego buscarán sus primeros puntos como visitantes, aunque el escenario no parece ser el más propicio, sobre todo por lo bien que comenzó el conjunto del veterano presidente Jesús Hernández.

Otro duelo interesante es el que se celebrará en el Juanito Marrero. Los de David Alonso no han logrado puntuar. Las Zocas tendrá enfrente a uno de los favoritos al ascenso, un equipo que no ha tenido un buen inicio de Liga, el Atlético Paso, pese a su victoria de la semana pasada ante el Arucas. Los aficionados zoqueros son conscientes del valor de los tres puntos y no van a dejar solo a su equipo, por lo que se espera una buena afluencia de espectadores al recinto sureño.

Por su parte, el Tenisca de Eloy Martín vio reforzado su estado de ánimo con el triunfo del pasado miércoles en el partido de ida de la Copa RFEF ante el Unión Viera por 3-0. Confía en sumar mañana los primeros puntos en la Liga ante un Santa Brígida que no conoce la victoria y que solo tiene un punto, el logrado ante el Buzanada. Los palmeros no han tenido el mejor arranque de temporada. El conjunto del Virgen de Las Nieves lleva dos derrotas seguidas.

El Lanzarote, que no ha empezado nada bien para ser un aspirante al ascenso, se medirá con un adversario muy complicado como es el Gran Tarajal. Por último, el Unión Puerto recibirá en Los Pozos a Las Palmas C, que lleva dos victorias seguidas, por lo que no será un rival nada fácil para los de Puerto del Rosario.