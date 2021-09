Sandra Hernández: “El nivel es alto, podemos dar mucho que hablar»

Sandra Hernández (La Palma, 25/5/1997) fue un objetivo claro de la UDG Tenerife a la hora de sentar las bases de la nueva plantilla. Todo un lujo para las blanquiazules

¿Cómo asimilaron el 5-0 encajado en el Johan Cruyff en la primera jornada? ¿Hace menos daño perder ante el Barcelona en un momento como este?

Hay que tener en cuenta que el del sábado pasado fue el primer partido de la temporada y que todavía tenemos cosas que corregir, pero sobre todo hay que ver que nos enfrentamos al mejor equipo de Europa. Eso lo tenemos muy claro en la plantilla. A partir de ahí, tampoco tenemos que estacarnos en este resultado. Ahora viene otro partido y tenemos muchas ganas de comenzar en casa con un triunfo, con nuestra gente. Creo que estamos más que preparadas para sobreponernos a ese marcador adverso. En Barcelona se vieron cosas negativas, pero también positivas, y seguimos trabajando muy duro para poder mejorar.

¿Qué comentan en el equipo con vistas al debut en casa del domingo ante el Madrid CFF?

Tenemos claro que La Palmera deber ser un fortín para nosotras. Sentimos muchas ganas de conseguir la victoria en el primer partido en nuestro campo, contra el Madrid, que es un rival bastante férreo y fuerte, un equipo que vendrá a ponernos las cosas complicadas y a intentar conseguir los tres puntos. Para lograr que no sea así y que seamos nosotras las que ganemos, tendremos que mantenernos fuertes y unidas y hacer todo lo que nos pida el míster.

¿Qué tal llega el equipo a este primer encuentro como local?

El equipo está preparado para enfrentarse al Madrid en La Palmera. Queremos llevarnos los tres puntos y hacerlo de la mejor manera posible.

La UDG Tenerife dejó el listón alto la temporada pasada. Fue líder en algunas jornadas y acabó en el sexto lugar. ¿La ve repitiendo un curso parecido?

La Primera Iberdrola es más complicada cada temporada, porque los equipos se van reforzando y el fútbol femenino sigue creciendo y evolucionando. No dudamos de que cualquier partido que juguemos va a ser complicado, independientemente del rival que tengamos enfrente, como es el caso del Madrid. Por eso solo tenemos en mente ganar el domingo en casa y después seguir con el mítico partido a partido, porque creo que, al fin y al cabo, esa es la realidad para el Granadilla y para todos los equipos. No voy a mirar más allá cuando tengo algo importante muy pronto entre manos.

“Siempre dije que iba a jugar en el Granadilla en algún momento de mi carrera, pero no pensé que iba a ser tan pronto”

Ha podido seguir el crecimiento de la UDG Tenerife desde fuera, siendo jugadora del Barcelona y del Valencia. ¿Qué concepto existe de este club?

Creo que el Granadilla ya se ha ganado el respeto de toda la Primera Iberdrola. De hecho, tenemos una muy buena plantilla. No solo nos define la cualidad de ser competitivas hasta el final de cada partido, sino la calidad de las futbolistas. Con todo esto, tengo claro que podemos hacer una temporada muy buena, por supuesto.

Siendo una futbolista canaria de Primera Iberdrola parecía destinada a terminar jugando en la UDG Tenerife. Su fichaje fue uno de los primeros del verano. ¿Cómo surgió esa opción?

Siempre dije que iba a jugar en el Granadilla en algún momento de mi carrera, pero tampoco pensé que iba a ser tan pronto. Pero no se le puede decir que no a un club que ha hecho las cosas tan bien y que se ha ganado el respeto de la Primera Iberdrola. Creo que el nivel de la plantilla es alto y podemos dar mucho que hablar.

¿Que se ha encontrado al llegar al club y a la plantilla? ¿Es más o menos lo que esperaba?

Ante todo, destacaría lo que se ve desde fuera, que es lo mismo que ya intuía. Me refiero a lo familiar que es dentro y fuera del campo. Es así, tal cual. Me quedo con la unión que existe. Se nota cuando en un equipo van todas a una.

Afirmó a su llegada al Granadilla que volvía a casa. ¿Sentía la necesidad de seguir su desarrollando su carrera en las Islas?

Volver a casa es volver a las Islas. Aquí sientes una tranquilidad máxima. Pero debo destacar que no he fichado por el Granadilla por un tema familiar o por estar cerca de los míos. No es eso. Si he venido es porque el proyecto del club es ambicioso y porque me ha llamado la atención. Por eso quise venir. Me refiero solo al tema deportivo. A partir de ahí, está claro que soy de aquí y mi familia es de una Isla cercana (Lanzarote). Eso también tiene su importancia.

Hablando de su familia, su padre, Tata, fue jugador del CD Tenerife. Tuvo presencia en el ascenso a Segunda de la temporada 1986/1987. ¿Qué conoce de su etapa como blanquiazul?

Bastante. Tengo vídeos, fotos...

Ahora que reside en Tenerife, ¿le preguntan mucho sobre él?

Sí, claro. Afortunadamente se le recuerda como un buen jugador que estuvo en el Tenerife. Su nombre siempre aparece. Pero es lo que decía antes, he venido a esta Isla y a este club a entrenar, a jugar los partidos, a competir y a intentar ganar, si puede ser, empezando por el domingo. En cuanto a mi padre, es fantástico que reconozcan su pasado como jugador y que tengan tan buenos recuerdos suyos. Para mí es un orgullo.

Supongo que habrá influido de alguna manera en su carrera.

Sí. Fue quien me impulsó a tener una mayor constancia a la hora de entrenar y mejorar cada día, a superarme, al sacrificio...

¿Le sigue dando consejos?

Siempre lo hace.