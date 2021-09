¿Con qué sensaciones llega al inicio de la temporada?

Se nos rompió un poco la hoja de ruta por las lesiones. La de Isa Álvarez no solo condiciona al ‘A’, sino también al ‘B’. Vino a sumar en la línea de centrales. Y Cubedo es baja porque tuvo problemas en los cuádriceps. Pero las sensaciones son muy positivas: el equipo está muy bien, las nuevas incorporaciones se han adaptado perfectamente y han asimilado lo que ya habíamos trabajado en la temporada anterior, ya que mantenemos el 70 por ciento de la plantilla. El ambiente, que era lo que más nos preocupada respecto la entrada de jugadoras nuevas, es ideal. Estamos muy tranquilos y responsabilizados, sabiendo que empezamos la temproada en una plaza muy difícil, pero con la idea de competir y que después del fútbol decida.

Barcelona, Madrid CFF, Real Madrid... Un arranque exigente.

También lo fue la temporada pasada. Los calendarios son como son. Lo que tenemos que hacer es no mirar la suerte, sino preparar lo que nos viene. Va a ser todo difícil, no solo Barcelona, Atlético o Real Madrid, sino también Alavés, Villarreal, Éibar, equipos con los que nadie cuenta. Siempre escucho a los mismos en las quinielas y se olvidan de que los modestos estamos para competir. No le vamos a poner las cosas fáciles a nadie.

¿Cuál es el objetivo?

Tenemos los pies en el suelo y sabemos que nuestro primer objetivo es seguir una temporada más en una Primera División que por fin empieza a ser profesional. Pero este equipo, por el gen que tiene y por lo que piensan su cuerpo técnico y sus jugadoras, va a ser valiente e intentará competir en cada partido. Vamos a ir poniendo metas a corto plazo, midiendo lo que nos puede deparar la competición. Esta es una carrera de fondo, no de velocidad. Tenemos que ser cautos, pero no dejar de soñar.

¿La permanencia cobra un valor extra por aquello de que la categoría será profesional?

El equipo está consolidado. Notamos más respeto fuera que en la Isla, por lo que nos muestran los rivales. Esto pasa en todas las buenas casas. Este es un club consolidado y respetado en Primera, pero estamos ante una liga profesional, habrá dos descensos, los equipos que subieron están bajo la protección del paraguas de clubes de la Primera masculina y seguimos siendo pocos los que somos independientes. Vamos a tener una pelea muy complicada, pero estamos tranquilos con lo que tenemos y continuaremos siendo fieles a nuestra idea para seguir consolidándonos y que Isla y Canarias tengan un equipo en Primera.

¿Qué importancia le da a la Francis Díaz de las veteranas?

Los años pasan, pero han sabido aprovechar toda esa experiencia. Más allá de la calidad que cada una posea, ya saben bien cómo funciona esto. El fútbol femenino ha crecido a pasos agigantados. Y hablo de hace apenas dos o tres años. Ellas han logrado adaptarse a las nuevas situaciones y siguen manteniéndose en una forma envidiable. Ahí tenemos a la referente, a María José, que con sus 37 años es la envidia de muchísimas futbolistas, porque sigue a un nivel muy alto. Pero después están la misma Pisco, que también estuvo en el ascenso, Estella, Silvia Doblado... No quiero olvidarme de nadie. En vez de acomodarse, se han exigido cada día y lo han ido poniendo al servicio del equipo. Eso nos ha facilitado las cosas.

¿Y las nuevas?

No deben perdérselas. Las nuevas, las del filial... Pongo un ejemplo: Ainhoa Delgado, con 17 años recién cumplidos, fue parte importante del equipo la temporada pasada. Estamos dando muestras de que aquí hay muchísima materia prima, tanto en lo canario como en lo que viene de fuera. Siempre estamos buscando gente que se adapte lo antes posible y creo que lo hemos conseguido. Hay muy buenas futbolistas. Estamos totalmente satisfechos de las que han venido. Las vemos entrenar y el hambre que tienen es inmenso. Se van a sorprender con más de una de las que han llegado y con el estado de forma de las que ya estaban.