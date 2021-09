Sin llegar a ser una multitud, pero sí con globos, con un cuadro alusivo y con cariño, mucho cariño por parte de sus seres queridos. Así fue recibida ayer Michelle Alonso, en el Aeropuerto de Los Rodeos, tras conquistar su tercera medalla de oro en unas Paraolimpiadas. «Casi un mes» fuera de casa que, como ella mismo reconocía «se hizo muy duro», sobre todo porque su mochila ya estaba cargada «de un año nada fácil por culpa del covid». Eso sí, otro sacrificio más el suyo, con premio, el de un nuevo oro en unos Juegos. Es por ello que la Sirena dorada reconocía estar «muy contenta» y aún en una especie de nube. «Veo cada día el vídeo de la prueba porque todavía no me lo creo. Fue un carrerón increíble que no sé cómo lo hice. Todavía estoy soñando», reconocía la integrante del Midayu Tenerife.

Cuestionada por la ejecución en Tokio de esos 100 braza que le hicieron acreedora del oro olímpico, Michelle reconoció que «todo estuvo bien», desde «la salida, el viraje y hasta la llegada; todo fue perfecto. No sé cómo lo hice», se preguntaba Alonso, que admitió haber afrontado la final de hace cuatro días con la misma motivación con la que meses atrás venció, en la piscina Acidalio Lorenzo de Santa Cruz y en los 50 braza, a la campeona olímpica húngara Katinka Hosszu. «Traté de nadar como aquel día, y en la vuelta ya morirme... Incluso creo que lo hice mejor», explicó sobre una puesta en escena que le supuso no solo el oro sino también un nuevo récord mundial que ella «no esperaba». «Tenía muchas ganas de hacerlo bien en Japón, era como un sueño que tenía que cumplir. Al final lo he hecho y encima a lo grande», añade la deportista isleña, para la que esta presea olímpica «es la de mayor significado» por el «sacrificio que se ha tenido que hacer este año».

Regresó Michelle a la Isla en compañía de su inseparable técnico, un José Luis Guadalupe para el que la Sirenita tuvo palabras de agradecimiento. «Sin él no habría conseguido todo esto desde Londres hasta ahora. Le estoy muy agradecida de que esté todos los días conmigo y me ayude. Lo hace todo por mí», dijo la deportista del entrenador isleño, del que admitió, entre risas, que a veces es algo pesado. «Tiene que serlo porque estas medallas no se consiguen sin esfuerzo ni trabajo duro», añadió Alonso sobre un binomio que la ha convertido en una de las mejores deportistas tinerfeñas de la historia.

En los próximos cinco días a Michelle le esperan una serie reconocimientos y agasajos tras su tercer oro olímpico. «¡Aprovechen antes de que me vaya de vacaciones!», exclamaba ayer entre risas la laureada deportista tinerfeña. La nadadora isleña visitará hoy el Ayuntamiento de La Laguna, mañana hará lo propio con el de Santa Cruz, mientras que el lunes será el turno para acudir al Gobierno de Canarias, en tanto que la cita en el Cabildo está pendiente aún de definir fecha y hora. Sin embargo, el reconocimiento más cariñoso y multitudinario se vivirá el sábado en el Heliodoro Rodríguez López a partir de las 5 de la tarde. Ahí, la Sirenita ha sido invitada por el CD Tenerife a realizar su saque de honor antes del duelo de los blanquiazules frente a la Ponferradina. En tiempos de limitaciones por la pandemia, los aplausos que Michelle recibirá en el recinto de la calle San Sebastián, serán los de todo el pueblo de Tenerife.