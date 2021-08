La enésima excusa de un entrenador que tiene que viajar a Canarias con su equipo ha incendiado el 'TL' de Canarias. Nacho Ambriz, entrenador de la SD Huesca, antes de viajar a Gran Canaria para medirse a Las Palmas se expresó en los siguientes términos: “Es una plaza difícil, complicada" y que la "humedad" es "bastante fuerte". Según comentó en rueda de prensa, en los "primeros diez o quince minutos" de partido en la Isla, "se te seca la garganta, no entra la respiración", comentó en sala de prensa.

Pepe Mel, técnico de la UD, le respondió con algo de sorna: “Podríamos cambiar el nombre a Gran Canaria y que se llame Mordor (tierra media de El Señor de Los Anillos)”.

Pacheta se metió en el fregado y reculó

José Rojo Martín, Pacheta, entrenador del Real Valladolid fue el anterior que abrió el melón: "Siempre hablamos de que es difícil jugar en las Islas por la presión atmosférica, el cambio de temperatura...".

“Durante la semana hacemos muchas declaraciones. Y en la previa dije aquello de venir a jugar contra Las Palmas, que está en una isla maravillosa. No dije nada más que lo de la temperatura, pero en Soria hay mucho más frío que aquí. Parece que mis palabras no han gustado y si a alguien le he hecho daño, pido disculpas por ello”, fue la disculpa que ofreció Pacheta en el postpartido.

Fede San Emeterio, otro pucelano que ‘gastó pañuelos’

En la presente temporada, el jugador del Real Valladolid Fede San Emeterio demostró estar en sintonía con su entrenador: “Jugar en las islas siempre es complicado. El cambio de horario, el clima, estar en las islas son viajes largos… al final, es salir de la rutina que tenemos durante toda la temporada”.

El ‘empanamiento’ de Vicente Moreno

El que fuera técnico del Nástic de Tarragona en el año 2015, Vicente Moreno, fue el autor de una de las declaraciones que más escozor ha dejado en los birrias: “No sé si a vosotros cuando vais os pasa, pero si os pasa imagínate a los que están dentro del terreno de juego. Tengo la experiencia como jugador, me resultaba una dificultad viajar y jugar allí. Lo comentabas entre jugadores. Tenías una sensación de estar empanado”.

El resurgir entre plátanos

“Creo que el Tenerife tiene una ventaja, el resto de equipo sufrimos las circunstancias de ese estadio. No es el ambiente normal de la península. Siempre notas que te aplatanas un poco cuando llegas a las Islas y le tengo miedo a eso”, dijo en 2020 Fernando Vázquez, por aquel entonces míster del Deportivo de La Coruña.

Bordalás, un forastero querido en Tenerife

Indirectamente o no, pero el que fuera entrenador del Hércules y, a la postre, verdugo del CD Tenerife en el playoff de ascenso a Primera División cuando dirigía al Getafe, dijo que los canarios son trastornados o trastornadores, según se miren. La frase fue la siguiente: “No sé qué ocurre pero todo el mundo llega allí y se encuentra un poco trastornado”. A continuación desarrolló la idea de que no sabía si era “por la hora. Me ha pasado cuando he ido a jugar o de vacaciones”.

Sergio González, en chanclas al Heliodoro

Parece que es pisar tierras vallisoletanas y crear animadversión hacia las Islas. Otro de los preparadores de Pucela que se quejó del viaje a Canarias fue Sergio González en 2020. “Viajar a las Islas es muy difícil. Son situaciones en las que tienes que hacer un plus a nivel mental. Cuando piensas en Tenerife, piensas en las chanclas, en el sol y en las vacaciones", comentó en rueda de prensa –sin protector ni nada-.

Algunos futbolistas, merecedores de cartulina roja

Manu Trigueros, futbolista del Villarreal en 2018, intentó dar ‘pena máxima’ en los prolegómenos del viaje a Gran Canaria. “Es un viaje raro. Son horas de avión a las que estamos acostumbrados en Europa, pero en la Liga no. Hay una hora menos...”.

“Ya sabemos lo que es viajar a las islas, un sitio donde te cambia todo un poquito, la climatología, todo...Son cosas que no ayudan, es una salida difícil”, reconoció Juan Carlos, valor del Numancia en 2019.

Más reciente (2021) fue la queja de Marc Mateu, jugador del Cartagena, “Siempre es difícil jugar en las islas por el viaje y porque el clima un poco diferente", adujo el del Efesé.

El señor Jagoba Arrasate

Después de que el futbolista pamplonica Rubén García dijera –en 2019- que el “viaje hace que te cueste un poco más” en referencia al choque que disputaría en el Heliodoro Rodríguez López días más tarde, el míster del Osasuna, Jagoba Arrasate rompió con la tendencia victimista del peninsular que tiene que viajar a Canarias: “Creo que el tema de que viajar a las islas es peor y demás es una milonga que se han inventado siempre para justificarse. Lo dicen antes del partido por si este sale mal. Yo creo que el problema lo tiene el Tenerife. Nosotros solo vamos una vez al año a la isla, ellos tienen que salir cada quince días. No estamos para quejarnos. No comparto esas cosas y creo que, si piensas en eso, ya empiezas perdiendo el partido. No creo ni en maldiciones ni en que las condiciones en la isla sean distintas. Los jugadores que tenemos han jugado muchas veces ahí y si hacemos un mal partido o si no somos capaces de sacar un buen resultado, será porque el Tenerife ha sido mejor o que nosotros hemos estado mal”.