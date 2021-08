La UDG Tenerife ha conseguido una victoria en su primer encuentro de pretemporada disputado ante el CD Juan Grande en el Tenerife Top Training. Superado el primer test del verano para las guerreras, el derbi canario ante el CD Juan Grande se cerró con goleada (4-0) para las azules y blancas, que salen del encuentro con sensaciones positivas a tan solo dos semanas del comienzo liguero. Tras esta victoria las tinerfeñas tendrán su segunda prueba la próxima semana ante el CD Femarguín. Comenzó dominando el conjunto de Francis Díaz, con el control del balón pero sin generar gran peligro sobre la portería de Sheila. Hubo que esperar hasta el minuto 19, de encuentro para ver la primera jugada de peligro, una buena habilitación de Patri Gavira sobre la banda derecha que Koko controló y cedió a María José Pérez, que sola delante de la portería la empujó para colocar el 1-0 en el marcador.

Tras el gol las jugadoras azules y blancas se encontraron más cómodas sobre el verde, con varias llegadas al área grancanaria a través de las bandas. Tan solo un cuarto de hora después del gol inicial, Koko recibió un gran centro desde la izquierda y tras controlar delante de la portería, consiguió superar a la guardameta con un potente disparo, poniendo el 2-0 en el marcador.

En los momentos finales de la primera mitad las visitantes intentaron generar peligro sobre la portería de Aline Reis, con algún disparo lejano de Alba Quintana, pero que terminó marchándose desviado. Ya en el tiempo añadido Martín-Prieto aprovechó una rápida jugada de ataque para colocar el 3-0, gracias a un potente disparo desde dentro del área.

Tras el paso por vestuarios el partido comenzó a atravesar un carrusel de cambios que hizo que la intensidad disminuyera y el esférico se alejara de las áreas, el primer sobresalto de la reanudación llegaría pasada la hora de juego con un potente disparo de Ana González, que en la primera pelota que tocaba tras ingresar en el campo, se quedó a centímetros del gol, cuando el larguero repelió su disparo. En los minutos finales de encuentro cerraría el marcador el equipo de Francis Díaz, gracias al balón parado. Un buen córner ejecutado por Paola Hernández, encontró a María Estella que con un buen remate de cabeza cerró el partido colocando el definitivo 4-0 en el marcador.

“Estoy contento”

Francis Díaz analizaba el primer partido amistoso de su equipo en esta pretemporada y se mostraba contento por la respuesta de su equipo. «Siendo el primer partido estoy muy contento, de verdad no esperaba esta respuesta de mi equipo, yo esperaba menos. No nos habíamos podido enfrentar a rivales que no ofreciera esta resistencia, que sí nos obligo el Juan Grande, el de mover con velocidad el balón, de una banda a otra, el esfuerzo ha sido grande, en un día con mucho calor». El técnico anunciaba que la próxima semana llegará un nuevo fichaje, es una jugadora internacional belga, que está jugando en Holanda y lo hace en la banda derecha. El club espera que la lesión de Isa Álvarez no sea grave, tras un problema de rodilla.