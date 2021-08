La nueva versión del grupo canario de Tercera llega cargada de alicientes. En una competición tan abierta, la meta de estar en la pelea por subir un escalón, está al alcance de casi todos. El campeón asciende a la Segunda RFEF, y del 2º, al 5º puestos se jugarán un playoff, que permite al equipo que acabe primero tener otra vía para subir: se enfrentará con el resto de clasificados de los restantes grupos de la Península, en una eliminatoria a doble partido, para cubrir las nueve plazas de ascenso que están el juego.

Por abajo, también habrá pelea. Descenderán a Preferente los cuatro últimos clasificados, y en caso de descenso de equipos canarios de la Segunda RFEF, bajarán más equipos a Preferente. El grupo canario de Tercera División no podría tener más 16 equipos para la temporada 22/23, contando los tres que acceden desde las dos Preferente canarias. En caso de haber plazas vacantes, serían ocupadas por los equipos que se hayan quedado a las puertas de ascenso.

Los equipos favoritos para luchar por el ascenso directo, en función a la confección de sus plantillas, aún sin cerrar, son varios. El Unión Puerto es uno de los que más y mejor se han reforzado. El conjunto de Fuerteventura, con llegada del técnico Maxi Barrera al banquillo tras su paso por el Gran Tarajal, tiene como objetivo el ascenso de categoría. El Atlético Paso sigue confiando en que su técnico Jorge Muñoz les lleve a la Segunda RFEF. Sus fichajes son de futbolistas con mucho talento, pese a que han perdido a su central Jaime Jorge, que regresa al Mensajero. El Tenisca cuenta con nuevo inquilino en el banquillo. Tras la marcha de José Juan Almeida llega Eloy Martín, con la ilusión de lograr por fin el ascenso de categoría para los de Mirca. El Tenerife B es una incógnita, Leandro Cabrera sigue como técnico del filial, y tendrá que esperar los descartes del primer equipo para saber con que jugadores cuenta. El CD Marino, con Kiko de Diego que sigue en el banquillo sureño, quiere recuperar la categoría perdida, y pese a las bajas dadas, ha renovado a muchos jugadores, que vienen de Segunda B. Otro de los equipos que sigue con el mismo entrenador, después de la gran temporada que hizo es Willy Barroso, en el Buzanada. Al Santa Úrsula se le han ido jugadores muy importantes, pero su técnico Rubén García aspira a volver a realizar una gran campaña, tras cumplir su sexta temporada en el club . El CD Vera sigue contando con Adonay Martín en el banquillo y tiene como objetivo la permanencia, aunque no se pone metas y buscará ser protagonista en la categoría. Las Zocas regresa de nuevo a la Tercera, después de dos años fuera de ella. David Alonso es el entrenador que les ascendió y esta será su tercera temporada en el equipo del Juanito Marrero; el objetivo de los sureños es no pasar apuros y para ello están tratando de renovar a casi toda la plantilla. Su último fichaje es el delantero Rubén Rosquete.

El Lanzarote tiene nuevo entrenador, el salmantino Mateo García sustituye a un Josu Uribe que no dejó buenas sensaciones en el cuadro conejero. El Santa Brígida no quiere pasar los apuros de la pasada temporada, Ángel Sánchez sigue como técnico. El Gran Tarajal estrena nuevo inquilino en el banquillo, Víctor Rodríguez, y con una plantilla muy renovada tras la salida de muchos futbolistas. El Unión Viera mantiene como técnico Ángel Luis Camacho. Las Palmas C sigue contando con el mismo entrenador, Yoni Oujo. El Arucas renueva la confianza en Juan Germán para su banquillo. Los recién ascendidos Yaiza y Herbania, siguen contando con Juan Antonio Machín y Nauzet Cruz, al frente de sus proyectos tras ascender desde Preferente.