El tinerfeño Édgar Carballo dejó su sello el pasado fin de semana en las calles de Vigo, donde se adjudicó la victoria en la prueba de descenso de MTB dentro del festival O Marisquiño, todo un clásico del deporte urbano en la ciudad pontevedresa.

O Marisquiño dura tres días y reúne diversas disciplinas de deporte urbano, tales como Skate, BMX, Break Dance y Basket 3x3, a las que se añadió este año el MTB Downtown. Esta prueba la ganó con autoridad el deportista arafero, inmerso en un calendario frenético a nivel nacional e internacional. «O Marisquiño es un festival muy seguido, aunque este año fue diferente, porque no hubo público. Se echa de menos, pero los organizadores lograron salvar la celebración del evento y estuvo muy bien. Era un año para salvarlo, para que se mantenga la competición y espero que se recupere el entorno de otros años”, dice el tinerfeño, que regresa «muy contento de la experiencia». El descenso es desde hasta el puerto de la ciudad. «La carrera me salió muy bien, hice cuarto en la clasificatoria, que no servía para mucho, y luego gané la prueba. Nos acompañó el tiempo, es un sitio donde suele llover y el suelo se pone muy resbaladizo, pero esta vez no sucedió», valora el tinerfeño, quien describe el circuito como «variado, con distintos obstáculos sobre la calzada». La prueba femenina la ganó la madrileña Zoe Zamora.

Vuelven las series mundiales.

El rider arafero del equipo Orbea Fox Enduro Team vuelve a dirigir sus esfuerzos a partir de ahora a preparar nuevas citas de las Enduro World Series. «En un plazo aproximado de un mes volveré a competir en Copa del mundo. Hay una serie de pruebas seguidas y me voy a preparar para afrontarlas», afirma el tinerfeño, que está firmando un año 2021 espectacular, con su inolvidable título de campeón de España de Enduro, conseguido el pasado mes de junio en la localidad de Mugardos (A Coruña), mejorando la actuación del año anterior, en el que Carballo ya había subido al segundo cajón del podio.