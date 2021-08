Un elemento determinado en el ejercicio de Khristyna Pohranychna fue la excusa perfecta para que en plena emisión de la final individual de gimnasia rítmica en Tokio saliera a relucir el nombre de Cristofer Benítez y el ataque sexista sufrido recientemente por parte de la patinadora rusa Tatina Navka.

Fue Almudena Cid, la gimnasta española con más participación en unos Juegos Olímpicos, la que inició un mensaje tanto de apoyo como de reivindicación de la disciplina masculina. La ahora comentarista aplaudió el uso por parte de Pohranychna de un butterfly y aseguró que es más frecuente en la gimnasia desempeñada por chicos. "Es el momento de dar todo nuestro apoyo a Cristofer Benítez, después de todas las sandeces que ha dicho una patinadora rusa", sentenció Cid.

Precisamente, el propio gimnasta tinerfeño había echado en falta el pronunciamiento de Almudena Cid, que ha llegado en plena final olímpica. La popular deportista, que ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, no se quedó solo en palabras de ánimo para el isleño sino que defendió la modalidad masculina en su propio deporte, con un discurso que fue refrendado por la popular periodista Paloma del Río.

"No entiendo esas bobadas que se llegan a decir, te puede no gustar, pero no decir todas esas palabras tan feas que ha dicho la patinadora rusa", añadió la periodista.

"Es una disciplina maravillosa, los chicos han enriquecido las competiciones nacionales y en España somos pioneros en tener equipos mixtos", aseguró la gimnasta. Del Río, conocedora como pocas de la historia de este deporte en el país y en el mundo, puntualizó que "solo Japón y España apoyaban esta modalidad y gracias a ellos se ha logrado cambiar la normativa y ya cada vez son más chicos los que compiten".

Ambas coincidieron en recordar que en 2009 "se les quiso quitar lo que habían conseguido" y "gracias a la lucha de todos esos chicos y los que consideramos que no se podía dar un paso atrás, se ha logrado que la gimnasia haya crecido en este país", insistió la exgimnasta olímpica. "Ha sido un avance para el deporte y hay que seguir, porque solo la rítmica y la natación sincronizada no tienen representación masculina en los Juegos", lamentó.