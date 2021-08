En sus primeras declaraciones después de su tercera y probablemente última participación olímpica, el tinerfeño Andrés Eduardo Mata Pérez se muestra satisfecho y feliz con su octavo puesto. Su posición entre los mejores le valió para conquistar su tercer diploma en unos Juegos, un logro que no está al alcance de cualquiera. La entrevista se produce en la Villa Olímpica y mientras anda «recogiendo las cosas, porque la normativa apenas te permite quedarte en Tokio mucho después de haber competido».

Mata califica su prueba del pasado sábado (-81 kg) como «una competición dura, donde había muchísimo nivel y rivales muy potentes». En cuanto a su recorrido por el International Forum, admite que se vio condicionado por el comportamiento de los jueces.

«Sabíamos que íbamos a salir de los primeros y estábamos mentalizados para ello. En el 154 levanté muy bien, en el 158 igual, pero estaba un poco apagado de sensaciones y no conseguí encajar los 161 que me habrían dado un puesto algo mejor», analizó respecto a su actuación en arrancada.

«Ahí pude acabar más arriba, pero no pasa nada», reflexiona el hispano venezolano. Sus reproches consigo mismo están en la segunda parte de la competición. «En el dos tiempos no me sentí tan bien, el calor estaba haciendo mella y al final encajé con muchos problemas el 189. Fue complicado porque parecía que lo había hecho bien a la primera, pero me retiraron el intento [los jueces]; ya al segundo hice una cargada que se me quedó un poco delante en la barra y no pude recuperar, porque mi técnica no me lo permite», relata.

El momento de la verdad llegó en su tercer asalto contra el exigente peso que él mismo había elegido para cerrar su curso olímpico. «Fui con todos los nervios al tercer intento. Me planteé a mí mismo calmar los nervios antes de salir y conseguí el objetivo», subraya. Lo que entonces no sabía es que «los peores»nervios vendrían después».

“Pasé mucha tensión e incertidumbre luego porque estábamos muy pendientes a ver qué pasaba con los resultados finales. La descalificación del turkmeno y del chileno me dan el octavo puesto y el sabor final es agridulce. Por un lado porque me hubiera gustado hacer más marca, pero al mismo tiempo ves la clasificación final y queda claro el nivelazo que había para las medallas», completa.

A la hora de hacer balance, y sin querer confirmar la noticia que avanzó en EL DÍA (su más que presumible retirada de la vida olímpica), dice Mata que está «muy feliz por el tercer diploma». «Teniendo en cuenta que me operé hace un año y que he superado un montón de baches, lo que me dicen los compañeros es que los problemas de rodilla no me han permitido apretar todo lo que habría querido. Y es así. Lo mires por donde lo mires, el resultado es satisfactorio», explica. Y antes de abandonar la Villa y esta Tokio en la que ha firmadob, apenas le da tiempo para mucho más. Para despedirse de los compañeros y para posar con Alberto Fernández, campeón olímpico en tiro y ayer el más solicitado en la casa española en Japón junto al también medallista Pablo Carreño.