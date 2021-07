El nuevo proyecto de la UDG Tenerife se puso en marcha ayer en La Palmera, la que parece va a seguir siendo la sede del club esta temporada. En la primera sesión estuvieron todos los refuerzos: Roosa Ariyo, Claire Falkner, Sandra Hernández, Berta Méndez, Isa Álvarez y Cristina Cubedo.

El presidente Sergio Batista atendió a los medios y no eludió hablar de la solicitud que ha hecho su club para disponer del derecho a usar el Heliodoro. «Pedirlo es una obligación institucional que tenemos», empezó diciendo el presidente. «Uno de los requisitos que nos ponen LFP, FEF y CSD son las instalaciones, y el único recinto que reúne las exigencias es el Heliodoro», aseguró, antes de explicar que «este es un año de transición, pero tenemos que solicitarlo ya, no podemos demorarlo, la ordenanza que regula el uso del estadio es clara, ha sido analizada por los juristas y no admite duda. Eso no significa que tengamos algo contra el Tenerife, que queramos quitarle el campo, respetamos siempre al Tenerife como representativo, como usuario del estadio y como el club más grande», dijo Batista, quien añadió que «lo normal es que una vez conseguido el derecho de uso, analizadas las condiciones sociológicas, deportivas y económicas, podamos jugar en el estadio una serie de partidos, los que estime el cuerpo técnico. Lo que hemos hecho es pedir que se nos reconozca el derecho. La ordenanza establece claramente que el uso será para aquel equipo profesional, que milite en liga de mayor categoría de ámbito nacional. Esta muy claro, no hay ninguna duda al respecto», zanjó el dirigente sureño.

Respecto a una eventual fusión con el Tenerife, Batista mantuvo el tono conciliador. «Siempre he dicho que por mi parte no hay ningún problema. Soy del Tenerife desde el día que nací, tengo casi 45 años de socio y abonado, es mi equipo antes que el Granadilla, porque este club lleva 9 años y el Tenerife va a cumplir un centenario. No esperen nunca nada del Granadilla que pueda perjudicarlo mientras yo sea el presidente», aseguró.

Batista agradeció a los patrocinadores su apoyo y llamó la atención sobre la dificultad de la Liga que viene. «Se palpa mucha ilusión en el ambiente, creemos que tenemos una plantilla muy competitiva», señaló.

Por su parte, Francis Díaz se mostró contento con los fichajes «tenemos que lo pedimos», aunque señaló que esperan «algún refuerzo más, para debilitar lo menos posible al filial de Reto». El técnico aseguró que intentarán «ser igual o más competitivos si cabe. Estamos muy ilusionados ante la temporada que se nos presenta, trabajando concienzudamente y desde la tranquilidad“.