El grancanario Joel Rodríguez, representante español en la clase Laser Standard, acude a sus primeros Juegos sin ponerse barreras.

Llega a sus primeros Juegos. ¿Cómo los está viviendo?

Con mucha ilusión. Es el sueño de toda una vida y es muy emocionante poder estar en la cita más grande del deporte, con todas las estrellas y leyendas que te vas encontrando por la ciudad. Es todo un regalo a la carrera.

¿Qué expectativas tiene? ¿Se ve dando la sorpresa y colgándose un oro?

Más allá de tener un objetivo fijo, sí que tengo la ilusión y la ambición de ir a por todas, sin ponerme barreras. Vamos a intentar dar esa sorpresa de la que hablas.

¿Valoraría navegar en otra clase en el futuro?

No me cierro ninguna puerta, pero ahora mismo no pienso más allá de Tokio. Estoy en láser y creo que a día de hoy es donde mejor me puedo desenvolver. Intento no pensar en otras cosas, pero como digo, no estoy cerrado a otras oportunidades en el futuro.

¿Cree que el campo de regatas puede ser propicio para su estilo de navegación?

Diría que sí. Las condiciones de viento miedo con mar suave y un poquito de olas me suelen ir bien. Suelo coger buena velocidad en esas condiciones, pero parece que va a haber un tifón en los primeros días, así que vamos a qué pasa.

¿Ha pensado en alguna celebración especial si consigue algún triunfo?

[Ríe] No, no quiero pensar en eso. Si me centro en hacer mi trabajo espero que los triunfos lleguen antes.

¿Qué ambiente hay en la Villa Olímpica?

De momento lo que más destaco es todos los controles por covid que tenemos que pasar. Independietemente de eso, se palpa el ambiente alegre.

¿Se palpa el ambiente de la expedición canaria?

Te diría que canario no. Hay buen ambiente entre todos y no hay grupos de comunidades. Se vive ambiente español.

¿A quién le pediría una foto?

Pues no lo sé. Soy muy fan del ciclismo, quizás por ahí. De pequeó hacía piragüismo. Pero la verdad es que no sé con quién me la haría.

Después de los Juegos ¿qué piensa hacer?

No tengo ningún plan.No quiero pensar más allá. Seguro que con un buen resultado los planes serán mejores y si son malos, pensaré peor. Voy a pensar en el momento y luego ya se verá.