El vuelo de 1.824 drones, magistral y prodigiosamente sincronizados, dibujando el globo terráqueo sobre el cielo del Estadio Olímpico de Tokio-2020, salvó la ceremonia de inauguración de los JJOO de la pandemia. Un soso encendido del pebetero, a cargo de la polémica tenista Naomi Osaka, selló el aburrimiento.

Eres Japón y la tienes que petar. Te están viendo desde miles de rincones del mundo. Y tú, Japón, eres la modernidad personificada. Los demás son muchas cosas, pero tú, Japón, eres la bomba, tú eres manga, pero mucho más, tú eres pura tecnología, lo nunca visto, tú vives en el año 2072 mientras los demás viven en el 2021 y dicen estar preparando cosas, formas de vida, de comunicación, para el 2030, cuando tú ya las has experimentado. Tú eres la avanzadilla del mundo, tus trenes vuelan sobre raíles sin tocarlos.

Cierto, te ha tocado vivir el peor momento del mundo mundial para organizar unos JJOO. A media sociedad la tienes en contra. Pero eres Japón y, por vez primera, tienes la posibilidad de jugar con todo el estadio para ti, sin público, y no te inventaste truco alguno para que, de pronto, apareciesen miles de robots, eso en lo que también tú, Japón, eres pionero.

De no ser por ese espectáculo bestial, brutal, casi animalístico, prodigioso, único, ingenioso -sí, sí, futurista, a eso me refería-, de enorme riesgo, de programar 1.824 drones para que dibujasen en el cielo de Tokio el picto de los JJOO y un fastuoso globo terráqueo, tu ceremonia, querido Japón, geniales japoneses, hubiese quedado en nada. O en poco.

No hubo flechazo

Porque te guardaste el encendido del pebetero para el final y muchos creímos que estaría ahí la bomba. Perdón, el flechazo. Y no, tu última relevista fue la polémica tenista Naomi Osaka. Japonesa, sí, pero que vive en EEUU; número 1 mundial, sí, también, pero que odia (o teme) a la prensa. Y, encima, precioso diseño del pebetero, pero poco (o nada) más. ¡Y eres Japón! Y ese mundo que flipa en colores, en manga, en futuro con vosotros esparaba mucho más de vuestro ingenio, de vuestro saber descubrir lo que se nos viene encima... que es ese globo de drones con el que salvasteis vuestro prestigio.

«Respeto máximo ante una situación tan complicada, adversa y retorcida. Juro que no sabría decir qué hubiésemos hecho nosotros si, en el 92, nos cae la organización de los JJOO en medio de una plaga así», explica Josep Roca, director de Ceremonias de Barcelona-92. «Pero yo, siendo Japón, hubiese sido más cañero, en catalán diría ‘agosarat’. Hubiese utilizado la tecnología de una forma pasmosa, a tope, manga, modernidad, que es en lo que son líderes».

El Tricicle japonés

Para Roca -cuya ceremonia, la del flechazo del 92, apenas duró tres horas-, las cinco horas de Tokio-2020 (en el 2021) fueron algo aburridas. «Repito, el punto de partida era horrible, pero yo creí que la iban a romper en la ceremonia, porque es ahí donde el país, la ciudad, la organización, espera lo mejor de ti y, en el caso de Japón, es tradición, limpieza, perfección, solidaridad ¡enorme, con todos los afectados y salvadores de la pandemia!, pero también originalidad, suspense, riesgo. Repito, yo no comparo y por eso les aplaudo. No lo tenían fácil».

«Pienso en otras ceremonias y me entra la desolación, un cierto desencanto. El divertido mar de Atenas, los miles de figurantes de Pekín, la exposición cinematográfica, con James Bond, incluido, de Londres, la potencia y la samba, igual excesiva, de Río... No sé, Tokio-2020, en el 2021, me ha decepcionado un poquito», explica Juli Capella, arquitecto y diseñador, al que le han encantado dos momentos «sensacionales» en los que se le «salían los ojos de la cara»: el vuelo de los 1.824 drones (¿lo ven, lo ven?) y la escenografía Tricicle «genial, cautivadora, muy atractiva» de la representación de los pictogramas de cada deporte.

Capella esperaba más del país del siguiente siglo. «Ya cuando he visto que la ceremonia empezaba por un atleta, solo, en todo el estadio, sobre una cinta para correr ¡que es la negación del deporte!, he pensado ‘miau, mal empezamos’. Y eso que yo los adoro, me parece que organizando todo tipo de ceremonias son únicos y aquí han fallado. Puede que por todas las circunstancias que rodean estos JJOO e, incluso, me cuentan, por líos internos en su organización y la oposición de parte de sus conciudadanos, se hayan reprimido. O, quién sabe, igual estaban algo tristes, melancólicos».

Sencillez y pulcritud

Anna Llanas, licenciada en Historia del Arte y realizadora de Mediapro, coincide con estas opiniones pero defiende, por encima de todo, «la sencillez de todo, la pulcritud de todas las escenas e imágenes, la tremenda sincronización, los movimientos de cámaras excepcionales. Todo estaba muy medido». La escena de los aros olímpicos «nacidos de árboles plantados tras los JJOO del 64», imprime una emoción especial, según Llanas, que, en efecto, al final, en la escena del encendido del pebetero, hubiese querido algo más: «Que me hubiese hecho exclamar ‘¡Buah, tíos, la habéis petado!’ Y eso no pasó. Pero, insisto, todo ha sido muy limpio y medido».