Por si quedaba alguna duda de su posible continuidad en el Tenerife, Giovanni Zarfino publicó ayer, en Twitter, una carta de despedida. “¡Gracias Tenerife! Desde que supe que podía venir acá, me ilusioné y soñé a lo grande, estaba listo para el desafío y dispuesto a dar todo por el club. Juro que puse todo de mí para estar a la altura, pero a veces el fútbol tiene estas cosas, entre la adaptación y las lesiones, no le di al club lo que esperaba de mi y me queda esa espina. Quiero agradecerles a todos por el cariño brindado, el trato y el respeto hacia mí y mi familia. Me hubiese gustado poder disfrutar del ambiente del que tanto me hablaron, con ese calor que transmiten desde la tribuna los hinchas. Un gran abrazo para todos y lo mejor para el club. ¡Disfruten de esta Isla, que es increíble!”.