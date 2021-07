El Ayuntamiento de La Laguna y el Club Midayu Tenerife presentaron ayer el convenio de colaboración que les une a partir de ahora. De esta forma, la nadadora tinerfeña Michelle Alonso, indiscutible estrella del club de reciente formación, no solo será la abanderada de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio, sino que además llevará a La Laguna consigo cuando luche por su tercera medalla de oro en los 100 metros braza, en la categoría de discapacidad intelectual (S14).

Al acto de ayer asistieron el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Deportes y presidenta del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Idaira Afonso; y el edil de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Josimar Hernández, además de los integrantes del club encabezados por Michelle Alonso, acompañada por la vicepresidenta de la entidad, Elena Jorge, y otros miembros del equipo.

El convenio presentado en La Laguna permitirá a la ciudad estar presente en la cita paralímpica. No obstante, el alcalde de la ciudad puso en valor que «su importancia va más allá del deporte, porque La Laguna aspira a convertirse en un municipio universalmente accesible e inclusivo», razón por la que han recurrido al Midayu Tenerife, “afamado club, que tiene como principales cabezas visibles a personas como Michelle, Dácil Cabrera y Judit Rolo. Su equipo humano representa los valores que desde la Corporación defendemos. Gracias por el esfuerzo que realizan, porque nos demuestran que se pueden alcanzar las metas y eliminar las dificultades que las personas con diversidad funcional se encuentran día a día en una sociedad que sigue colocando obstáculos”, señaló Luis Yeray Gutiérrez.

«El sueño empieza aquí”, dijo el alcalde a las nadadoras y resto de deportistas asistentes. Ese es el lema escogido para el vídeo promocional elaborado por el Ayuntamiento y protagonizado por Michelle Alonso, dado a conocer durante el acto. Además, bajo el marco de este acuerdo, la abanderada nacional llevará el logo del Ayuntamiento de Aguere en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Por su parte, Idaira Afonso aludió al «orgullo y alegría» que supone que La Laguna pase a ser la «casa» de este club. «No solo son Michelle, Dácil y Judit… Son muchas las personas que forman parte de él -directiva, entrenadoras, entrenadores y deportistas- que son todo un ejemplo. Personifican los valores que desde el Ayuntamiento y el Organismo queremos visibilizar, que son el esfuerzo y la constancia para alcanzar sus metas, y eso permite a la sociedad ver que se pueden conseguir los objetivos y que se puede lograr la inclusividad en el deporte y en la ciudad”, afirmó la concejala.

Tanto la abanderada nacional como la vicepresidenta del club Midayu agradecieron al Ayuntamiento el apoyo mostrado y que “haya abierto las puertas” al club, señaló Elena Jorge. “Nos sentimos como en casa en esta ciudad; gracias por haber abierto sus corazones”, dijo Michelle Alonso en su alocución durante el acto de presentación del convenio.

«Cuando coja la bandera lo creeré»

Michelle Alonso afronta ya la recta final de su preparación de los Juegos Paralímpicos, en los que va a ser la abandera de la delegación española. «Todavía no me lo creo, lo haré cuando llegue el día y coja la bandera», dijo antes de reconocer que esta circunstancia «es una motivación más para afrontar los Juegos, para los que todo ha sido muy complicado». La deportista tinerfeña, doble medallista olímpica centra sus preocupaciones en el próximo stage de entrenamiento. «No sé si entrenaré en piscina cubierta o descubierta, porque soy alérgica al cloro, estoy un poco nerviosa. También por ver como sale el control anti Covid, por las comidas, en fin, es lo único que temo ahora mismo», dijo Michelle, contenta por el convenio con La Laguna. «Estoy muy agradecida, con solo un granito de arena ya estamos agradecidos y muy contentos. Este impulso me da más ganas de llegar a Tokio, deseando que empiece la prueba de 100 braza, para ver como sale, pero intentando disfrutar», terminó.