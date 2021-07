El Valleseco será equipo de Primera Regional, tras su victoria ante el Nast Costa Isora. Los dos equipos se jugaban la segunda plaza del Grupo II de Segunda categoría. A los de Playa San Juan les valía el empate; a los capitalinos, solo les servía la victoria. Fue un partido que se jugó en el Polideportivo de San Sebastián de La Gomera y a puerta cerrada. El dominio en la primera mitad fue de los capitalinos, que buscaban el gol. Por contra a los sureños les valía el 0-0. Pudo ponerse por delante en el marcador el equipo de Playa San Juan, pero Stefan, en el minuto 38, fallaba un penalti, que rechazaba el meta del Valleseco Luzardo. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso con empate a cero, tras un robo de balón en medio campo de los chicos de José Velázquez, Jeremy centra al segundo palo, donde Dylan de un disparo cruzado bate al portero Rubén para establecer el 0-1.

Tras el descanso, el Nast Costa Isora salió en busca del gol de la igualada y encerró al Valleseco en su campo. Los de Jesse Tapia tuvieron algunas ocasiones para la igualada, pero esta no llegaba y el Valleseco a la contra buscaba sentenciar el ascenso. En el minuto 87, el árbitro pita penalti a favor del Nast Costa Isora por manos de un defensa del Valleseco en el área y Bene no perdonaba, 1-1. El equipo sureño era ahora quien estaba en ascenso. El Valleseco tenía prisas y enviaba balones sobre el área del equipo sureño, en una de ellas Víctor era objeto de penalti, Enri no fallaba desde los 11 metros y ponía el definitivo 2-1.