Partido fácil para el Atlético Perdoma, ante un Longuera C muy novel que pese a ello no le perdió la cara al encuentro. La primera mitad fue dominada por el equipo local, que marcó temprano, ya en el 2’, Carlos adelantó a los suyos de un disparo dentro del área. El Longuera C se defendía como podía de las acometidas rivales, pero en el 14’, Carlos, solo en la frontal, marca el 2-0. La insistencia del Perdoma en el área contraria era constante y en el 16’ Lucas, con un tiro por alto, marca el 3-0. El Longuera empieza a pisar área rival, en el 21’, una jugada individual de Narayán acaba en el gol del Longuera C, 3-1. Aridane anotó el 4-1 antes del llegar al descanso.

El segundo periodo continuó con la misma tónica. El Longuera C no se cansó de luchar el balón. Aitor con la pierna derecha marcó el 5-1, en el 27’, Edgar desde fuera del área puso el 6-1. En el 40’ Diego entró en el área y lo zancadillearon, el colegiado Brian no duda y pitó penalti. Lo tiró el mismo Diego, pero su disparo salió pegado al poste. Aridane anotó el 7-1 en el 44’, y Eric de falta directa dejó el resultado final de 8-1.