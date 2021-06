La lucha canaria en Tenerife alza la voz. Federación Insular y clubes han expresado en las últimas horas su malestar para con la Federación Regional presidida por Francisco Rivero. Un desacuerdo que arranca tras las declaraciones del máximo directivo del deporte vernáculo, que expresó que para el 2 de julio está prevista una rueda de prensa en la que se prevé anunciar el fin de la prohibición de la lucha canaria tras 15 meses de veto continuo. Dicha desavenencia tiene que ver con el abandono sufrido por dicha actividad desde marzo de 2020.

Rivero anunció el lunes, en el programa Tiempo Extra de la Radio Canaria –donde también dijo que las insulares competiciones podrían iniciarse en octubre–, que a dicha comparecencia acudirá el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, así como Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, e igualmente algún representante de la Dirección General de Deportes. «Mostramos nuestro rechazo a esta puesta en escena que se quiere realizar», apunta la Federación Tinerfeña en un comunicado. «La lucha canaria no ha estado en la agenda pública en ningún momento, no ha merecido una intervención parlamentaria para explicar su veto, no ha merecido a lo largo de estos 15 meses ni una sola presencia en ruedas de prensa de las autoridades, ni financiación para la realización de tests y pruebas a sus deportistas, ni tampoco un tratamiento justo e igualitario con otras modalidades deportivas», expresa igualmente el organismo presidido por Jeremías Rodríguez.

Por eso, en la Tinerfeña entienden que «vender ahora como un logro lo que ha sido un abandono y desprecio hacia este deporte es un insulto a la gran familia de la lucha canaria». Por eso, desde el ente chicharrero piden «menos espectáculo y más apoyo económico para sacar adelante a los clubes, federaciones y, en especial, a la base y la cantera, con una pérdida que en Tenerife se estima del 70% de jóvenes practicantes». Por eso, la Tinerfeña reitera su «rechazo a participar en esta forma de comunicación y por supuesto a blanquear y considerar un éxito lo que ha sido una pésima gestión», en la que los dirigentes políticos «han dado la espalda y han obviado su responsabilidad y su obligación de trabajar por sacar adelante un deporte que es Bien de Interés Cultural».

Dicho malestar fue expresado ayer tanto por el propio Jeremías Rodríguez como por los clubes tinerfeños, que fueron los protagonistas en el arranque de la ronda de reuniones que va a llevar a Francisco Rivero en cada isla para palpar el estado actual de la lucha en el Archipiélago. «La situación de nuestro deporte es muy grave, casi es como si no existiera, ya que hemos estado abandonados y se nos ha toreado», expresó Rodríguez tras esta cita.