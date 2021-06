Después de 15 años como profesional, ¿con qué momento se queda?

Uff... Me quedo con haber logrado formar parte de la mejor generación en la historia de España. Fue algo que me costó, con muchos años en los que era el descarte en el último momento. Y por eso, cuando me llegó el momento con el Eurobasket de 2015, lo disfruté muchísimo. Me quedo con el momento en el que Lucas [Mondelo] me dice que estoy entre las 12 elegidas. Y ya en categorías inferiores, el Europeo de Tenerife, que todavía lo veo hoy en día y se me ponen los pelos de punta.

En esa misma línea, el no haber estado en unos Juegos de Río supongo que habrá sido algo frustrante...

Sí, porque al haber entrado el verano anterior entre las 12 pasaba a ser una opción factible; incluso durante la propia preparación me sentí muy bien. Pero volví a ser el último descarte, y la gente que me rodeaba sabe lo mal que lo pasé. Fue el mayor batacazo que tuve en mi carrera porque es un sueño que me quedó pendiente.

Una jugadora muy especial para usted, Tamara Abalde, está pasando ahora por algo similar al haberse quedado fuera del Eurobasket por dar positivo en covid...

Sí... Estos días, dentro de la locura que ha supuesto el anunciar que lo dejaba, he tratado de estar, en la medida de mis posibilidades, cerca de ella y animarla. Es duro, tanto para ella como para Alba, porque quedarte fuera por algo así... Pero siempre digo que esta selección se sobrepone a todo y sacará su gen competitivo. Lo importante es que está bien y que puede pensar en los Juegos.

¿Qué verano espera para la selección?

La gente siempre espera mucho de la selección porque nos han malacostumbrado a todos. De hecho en la preparación perdieron un amistoso contra Francia y la gente, en las redes sociales, se les echaba encima. No somos conscientes de que lo que le han dado a este país, y hemos dado, ha sido absolutamente todo. Seguro que van a competir y creo que harán un gran papel. No sé, teniendo en cuenta los condicionantes, si será suficiente para poder ganar un oro pero van a lucharlo porque tienen algo que no todas las selecciones tienen.

¿Colgarse medalla en los Juegos son palabras mayores?

En el Europeo creo que sí podrán. Los Juegos son palabras mayores, efectivamente, pero seguro que también lo harán bien.