Un merecido reconocimiento a una brillante trayectoria. En los que serán sus terceros Juegos Paralímpicos y en su país preferido (Japón), Michelle Alonso ejercerá, en la ceremonia de inauguración, como abanderada de la delegación española que participará en la cita de Tokio. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español (CPE), para una velada que tendrá lugar el 24 de agosto y en la que la isleña del Midayu Tenerife repartirá protagonismo con el ciclista valenciano Ricardo Ten.

Será la primera ocasión en la que el desfile inicial de los Juegos estará encabezado por una pareja de deportistas, un hombre y una mujer. Con esta designación el CPE ha querido destacar a Alonso y Ten como representantes ejemplares de los valores paralímpicos, su implicación y compromiso con el movimiento paralímpico español y la excelente imagen pública que ambos proyectan a la sociedad.

Además Alonso podrá presumir de ser la primera abanderada española con discapacidad intelectual, mientras que tanto ella como él serán los primeros en representar a federaciones españolas que nunca antes habían tenido deportistas como portadores de la bandera, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Intelectual y la Española de Ciclismo, respectivamente.

Mientras que Ten (1975), pese a poseer ya cinco campeonatos del Mundo, se estrena en una cita olímpica, los de Tokio serán los terceros Juegos para Alonso, que llega a esta competición con 27 años. En los dos anteriores, Londres 2012 y Río 2016, la tinerfeña se colgó sendas medallas de oro en los 100 metros braza en la categoría S14. Su intención, hacer triplete.

«Estoy muy, muy, muy contenta por ser la abanderada de estos Juegos, y encima en Tokio. Estoy que no me lo creo y muy nerviosa, pero sobre todo muy contenta», admitía ayer una emocionada Alonso a Radio Nacional de España. Michelle quiso «dar las gracias al Comité Paralímpico Español» por haberla elegido, y se mostró muy orgullosa «de ser la primera persona con discapacidad intelectual que será la abanderada». «Estoy supercontenta», recalcó la deportista del Midayu Tenerife.

También supondrá la tercera vez en la que Michelle porte la bandera de España en una gran cita internacional. Lo hizo en 2014 en el Europeo de Natación de Eindhoven (Holanda y en la clausura de Río 2016, evento de calado menor que la ceremonia de apertura. Tener la ocasión de ser la primera española en pisar el tartán del Estadio Olímpico de Tokio será para Alonso una incalculable inyección de moral en su objetivo de intentar subirse otra vez a lo más alto del podio.

Guadalupe: «Es un plus de motivación»

Tras unos meses de enorme sacrificio para no tratar de perder la forma a consecuencia de las limitaciones que ha dejado la pandemia, especialmente en lo que a cierre de instalaciones deportivas se refiere, Michelle Alonso va sumando sensaciones positivas para llegar a Tokio en las mejores condiciones posibles. Lo ha hecho con buenas marcas en la mayoría de las pruebas en las que se ha lanzado a la piscina; recibió hace unas semanas un espaldarazo moral al imponerse, en el XIX Trofeo Open de Natación Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a la húngara Katinka Hosszú, nueve veces campeona mundial y doble medallista olímpica en Río 2016; salió aún más reforzada del reciente Europeo de Funchal; mientras que ahora, esa designación, como abanderada, termina de darle el empujón para ver la mejor versión de la Sirenita. «Es un plus de motivación para seguir adelante lo que nos queda de duros entrenamientos, la mayoría de los cuales los hará en solitario», admitía ayer su técnico José Luis Guadalupe, sabedor que para su pupila no resultará sencillo lidiar «con las burbujas», tanto la previa que tendrá lugar en España, como la ya obligada en Tokio, así como con «todo lo que trae aparejado el protocolo covid». Guada será, como técnico de la selección española, un elemento clave en las opciones de medalla de Alonso.