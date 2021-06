La tinerfeña Laura Herrera anunció ayer con una emotiva carta publicada en sus redes sociales, su decisión de abandonar la práctica activa del baloncesto, a sus 31 años. Laura termina su carrera tras haber disputado su última campaña en el Ciudad de La Laguna Tenerife, uno de los nueve equipos de Liga Femenina Endesa en los que militó, además de otros dos en Liga Femenina 2.

Laura asegura que se ha sentido querida. «Siempre enormemente querida y respetada, así que espero de corazón, haber estado a la altura», señala la jugadora, que considera que ha sido «fiel» a sus «sentimientos», a lo que le pedía «el corazón y la cabeza en cada decisión que he tomado. Lo que me piden en este momento es empezar otro capítulo de mi vida y realmente he sentido y siento que es ahora», y añade que es un día «feliz y difícil a partes iguales» el de su adiós. «El gracias más especial, sin duda, es para mis padres y mi hermano. Saben lo que ha sido llegar hasta aquí y sin ellos absolutamente nada hubiera sido lo mismo. Han sido y serán, mi mejor equipo», dice.

La pívot llegó al CB Estudiantes en categoría junior y a los 19 años debutó en la máxima división tras ascender con el equipo colegial a la LF Endesa, en la que ha jugado doce temporadas. Además, Herrera ha militado en numerosos equipos: Rivas (2010/11), Ciudad de Burgos (2011/12), Unión Navarra (2012/13), Stadium Casablanca (2013-20), Embutidos Pajariel Bembibre (2015/20-2018/20), Campus Promete (2016-20) y Clarinos (2019-21). En su larga trayectoria disputó 407 partidos.