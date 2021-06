El Tahodio no lo tuvo nada fácil ante el Gladiolos, pese al marcador final de 7-1, para los del barrio de La Alegría. El partido en su primera mitad, estuvo igualado, aunque fue el conjunto de casa el que más peligro llevó en sus llegadas al área. En el minuto 9 Edu ponía por delante a su equipo al lograr batir al guardameta del Gladiolos, Javi. El equipo de Jesús y Rayco no se vino abajo y lograba igualar la contienda por medio de Alexánder, con un disparo desde fuera del área. Llegaba al descanso con los dos equipos buscando el gol.

Este llegaría pronto en la reanudación, para los de Mikel y Aarón. Apenas había transcurrido un minuto del inicio del segundo periodo, el capitán local Josu anotaba el 2-1. En unos minutos de buen fútbol de los locales, el capitán Josu, lograba el 3-1 y el 4-1. Tres goles que encajaba muy rápido el Gladiolos y eso lo acusaban mucho los de Jesús y Rayco, a los que les costaba mucho reaccionar. Luego todo fue más fácil para los locales, que lograban anotar tres goles más. El 6-1 fue de falta directa anotado por Diego, antes había marcado Edu y a falta de 4 minutos para el final el choque, Guille hacía el 7-1.