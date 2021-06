Desde un inicio el domino local fue claro, suya fue la pelota y las ocasiones en ataque. Los de La Victoria intentaban tener el balón, pero sin fortuna, apenas le duraba en los pies. El 1-0 llegó en el 9’, tras varios rechaces en el área, Aday chuta y marca. Aday desde fuera del área hacía el 2-0. Tras pararse el partido para refrescarse, en el 18’, Saúl coge un balón suelto en el área y marca el 3-0. En el 25’, Daniel logra el 4-0, de tiro raso. Y antes del descanso, en el 26’, Daniel desde fuera anota el 5-0. El At. Victoria apenas llegaba con peligro al área local.

El Guancha sale en la segunda mitad sabedor de su mayor dominio. Circula más el balón y no va directo a portería. Eso hace que el Atlético Victoria toque algo la pelota pero no crea peligro en sus llegadas. El guardameta Iván evita el 6-0, en el 38’, parando un tiro a bocajarro de Ruymán. Pero no lo puede evitar en el 44’, cuando desde fuera de Aday logra el 6-0. El 7-0 fue obra de Saúl, de disparo por bajo, en el 47’. Y en el 50’, desde fuera Adrián, cerraba la cuenta goleadora de su equipo en el encuentro.