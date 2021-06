Atlético Paso y Santa Úrsula se vieron las caras en los cuartos de final de la promoción de ascenso a Segunda División RFEF. Por haber terminado mejor en la fase regular, los locales contaban con el privilegio de poder avanzar de fase en caso de empate y con dicha ventaja avanzaron a semifinales. Vianney abrió el marcador para los locales antes del descanso, pero en el segundo tiempo Chus empató de penalti. La primera parte destacó por su poco ritmo de juego y sus escasas oportunidades de gol. Tras una pausa de hidratación a la media hora, se abrió el marcador: jugada de Aday que cedia a Vianney. Este, ante la salida de Juanje, envió el balón al otro palo.

En la segunda parte, los tinerfeños intensificaron sus esfuerzos, por lo que Luis Arellano tuvo que emplearse a fondo para mantener el resultado. Una falta de Pedro, lo resolvió con una gran intervención el guardameta local. El empuje rojillo tuvo efecto cuando en el minuto 60 Miguel cayó en el área por un plantillazo y el colegiado señaló penalti. Chus no falló desde los once metros y la eliminatoria se abrió. El marcador no varió y llegó la prórroga. Siguiendo el guion del resto del partido, la prórroga apenas tuvo ocasiones claras de gol. El Atlético Paso logró resistir y se llevó la eliminatoria al consumirse el tiempo de juego. Ahora a los de Jorge Muñoz les espera el Tenisca en semifinales.