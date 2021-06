La grancanaria Carla Suárez fue eliminada ayer en la primera ronda de Roland Garros con una derrota que vendió muy cara frente a la estadounidense Sloane Stephens (n.59 del ránking WTA) por 6-3 y 6-7(4) y 4-6 en el primer partido que jugaba al recuperarse de un cáncer.

Suárez, de 32 años, rozó la victoria en la segunda manga, cuando iba 5-4 arriba y también en el «tie break», pero acabó por ceder ante la ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2017 y finalista del Roland Garros en 2018.

La tenista mostró un gran nivel técnico, con su característico revés a una mano, y físico hasta el tercer set. El encuentro se alargó hasta las dos horas y 24 minutos.

Suárez no jugaba un partido desde el 25 de febrero de 2020, una derrota en Catar ante la checa Petra Kvitova. Carla Suárez superó un linfoma de Hodgkin detectado el pasado verano al término de siete meses tratamiento que incluyeron ocho sesiones de quimioterapia y 15 de radioterapia.

La grancanaria, quien llegó a ser sexta del mundo, ya anunció que este sería su último Roland Garros, pues prevé retirarse este año. La jugadora iba a dejar la raqueta en 2020, pero la enfermedad postergó su decisión para este 2021, en el que también le gustaría disputar Wilmbledon, los Juegos Olímpicos y el Abierto de EEUU.

Carla Suárez debutó en Roland Garros en 2008 y ha disputado once ediciones. Alcanzó los cuartos de final en 2008 y 2014.

El mensaje de Nadal.

Rafael Nadal felicitó a Carla Suárez por su regreso a las pistas. «Solo quería felicitarte por la actitud y por todo lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro que has vivido. Eres una campeona, ya lo eras en la pista, pero ahora lo has demostrado que también que lo eres fuera de la pista», dijo en un mensaje en las redes Nadal. «Estoy muy feliz de tu recuperación y seguro que poco a poco vas a encontrar la fuerza para volver a jugar al tenis o practicar el deporte que te apetezca. Te mando un beso muy grande y muchísimas felicidades», cerró Nadal.