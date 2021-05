Partido infumable el que disputaron Tenerife y Las Palmas. El filial amarillo llegaba ya campeón de Liga hace ya varias jornadas y eso quitó el interés que siempre tienen estos partidos. En el minuto 1 se le anuló un gol al Tenerife, en un encontronazo entre un defensa amarillo y su portero. El colegiado pitó falta. El juego fue algo espeso y sin ocasiones de gol.

Tras el descanso, los primeros minutos fueron del cuadro blanquiazul, César centró al área y la tuvo Ricky, pero no acertó. Minutos tarde Lisandro se fue en el uno contra uno con Alex, pero no acertó a salvar al meta visitante. Las Palmas lo intentó con alguna contra, pero poco más. Pudo ganar el Tenerife en la última jugada con Almeida como protagonista, pero no acertó.