El San Miguel presenta denuncias y un escrito a la Federación Tinerfeña tras la batalla campal en un partido de fútbol de cadetes

El CD Arcángel San Miguel ya ha presentado denuncias y un escrito ante de la Federación Tinerfeña tras la trifulca que se produjo el pasado fin de semana en un partido de cadetes que enfrentaba al cuadro amarillo y la UD Campana en el playoff de ascenso a Preferente.

El cuadro sanmiguelero declara como “vergonzoso” lo ocurrido en el campo de fútbol de Tíncer, en Santa Cruz, cuando el duelo tuvo que ser interrumpido al acceder al terreno de juego numerosos aficionados.

Invasión violenta del terreno de juego

La batalla campal en la que se convirtió por momentos el césped trascendió tras publicar EL DÍA, en su edición digital, un vídeo grabado desde la grada. En las imágenes se observa cómo futbolistas de los dos equipos, ya arremolinados y con el conflicto desatado, se desplazan desde un extremo del campo hasta el centro. Entretanto, son numerosos los aficionados que saltan al césped.

Algunos lo hacen a toda velocidad con la evidente voluntad de encararse con los jóvenes deportistas, mientras otros parecen tener la intención de evitar que el conflicto vaya a mayores. De entre el grupo de los segundos, en medio del caos de empujones y todo tipo de gritos, hay quien incluso trata de detener a los violentos. También se aprecia cómo integrantes del cuerpo técnico del San Miguel se interponen entre varios de sus jugadores y los violentos mientras piden calma con gestos. Por el camino, se llevan varios golpes y son zarandeados.

El San Miguel y el Campana toman medidas

Desde la Directiva del San Miguel transmiten a EL DÍA su tristeza por lo acontecido, máxime cuando “no es algo nuevo”, y confirman que ya han presentado denuncias, a la vez que un informe a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Sin embargo, rechazan la posibilidad de hacer más declaraciones al respecto y no han emitido comunicado oficial alguno.

En la UD Campana, por su parte, lamentan los hechos y aseguran que tomarán las "medidas necesarias para procurar que estas cosas no vuelvan a pasar". Tampoco han emitido ningún mensaje a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, prefieren resolver el asunto de manera interna.

De la grada al terreno de juego

Aunque se acabó trasladando al césped, el origen del conflicto estuvo en la grada. No es la primera vez, y por desgracia no será la última, que situaciones propias de la naturaleza del juego -o no- causan en el público asistente una reacción que acaba conduciendo a enfrentamientos. A veces solo entre el público y en otras afectando a lo que sucede en el espacio de juego.

El resultado son las continuas imágenes que, tristemente, se han convertido en cotidianas en el fútbol base y regional de Tenerife, Canarias y la España peninsular. El fenómeno de las redes sociales y la tecnología (que cualquiera tenga en su mano un teléfono móvil capaz de grabar imágenes con cierta nitidez) han servido como un altavoz que amplifica un problema “que ha existido toda la vida”, como lamentan en todos los estamentos del fútbol.

Los clubes lamentan no poder controlar a los asistentes

Ahora ya no pasa por debajo del radar y hay que ponerle remedio. Los clubes aseveran estar trabajando en mejorar la convivencia y el civismo entre los futbolistas, pero se excusan en no ser capaces de controlar lo que sucede fuera del campo. Denuncian no tener herramientas para mantener a raya no solo a los progenitores, familiares o amigos más conflictivos, sino también a quienes acuden a los campos de fútbol de los barrios y pueblos sin tener vínculo alguno con el club o sus jugadores e invierten su tiempo de ocio en hacer uso de la violencia. Fundamentalmente verbal, pero a veces también física.

En la Federación Tinerfeña no son ajenos a esta situación y ya trabajan en medidas para poner en marcha en el futuro próximo. Por lo pronto, tomarán nota de las alegaciones del San Miguel, mientras que el Campana tiene, hasta este martes a las 14:00, la posibilidad de ofrecer su versión de los hechos ante el ente federativo. El resultado apunta a ser una sanción para el club local. ¿Servirá para algo?