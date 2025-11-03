Desde Terrassa hasta Tenerife: el fichaje del Echeyde que llegó para revolucionar el deporte y la moda canaria

Un joven entre dos mundos. A sus 19 años, Dorian Acuña se desenvuelve entre una piscina y una sesión de fotos con idéntica soltura. Portero del Santa Cruz Tenerife Echeyde –recién aterrizado desde el CN Granollers–, este catalán de Terrassa ha irrumpido en la División de Honor del waterpolo español con una mezcla de aplomo y frescura impropia de su edad. Un binomio tan inusual como atractivo es lo que le hace singular. Dorian alterna el deporte de alta competición con el modelaje profesional y los estudios universitarios.

Formado en las categorías inferiores del CN Terrassa y tras etapas en clubes como Molins y Granollers, Acuña llegó a Tenerife con un objetivo definido: «Decidí venirme al Echeyde, principalmente, para combinar estudios y deporte», confesó al pisar la Isla. Su ambición, sin embargo, no se queda ahí. El joven guardameta cursa Educación Primaria en la Universidad de La Laguna, al tiempo que explora su proyección en el mundo de la moda.

«Vine hace tiempo cuando era pequeño y ha sido curioso, porque recuerdo que le dije a mis padres: Hostia, yo tengo que acabar viviendo aquí». La llegada de Dorian a Canarias no fue, por tanto, fruto del azar. Hoy reside en Santa Cruz y su adaptación, asegura, ha sido sobresaliente: «Ha ido genial, la verdad que tengo muy buenos compañeros. Sí que es verdad que voy a mil por hora con todo, porque entre universidad, modelaje y entrenamientos se me consume el tiempo, pero intento compaginarlo todo de la mejor manera posible».

Su desembarco en la División de Honor llegó respaldado por la plena confianza del entrenador Albert Español, el principal artífice de su fichaje. «Me dio la oportunidad de venir y le doy muchísimas gracias», confiesa Dorian.

Aprender de los veteranos

Compartir vestuario con jugadores de gran trayectoria y contar con un técnico como Español ha supuesto, según sus propias palabras, una evolución. «Es un tío supercorrecto. Está pendiente de absolutamente todo. Increíble, la verdad», sintetiza.

El Echeyde, que no vive su mejor arranque liguero –con tres derrotas consecutivas en las tres primeras jornadas–, se regaló por fin una alegría el pasado miércoles con la mayor goleada de su historia en la División de Honor. Un 23-11 ante el Catalunya en la Acidalio que Acuña Pradas define como «un resultado increíble».

Hasta aquí, el retrato de un deportista prometedor. Pero Dorian exhibe una segunda vertiente que lo distingue de sus compañeros, su incursión en el universo del modelaje. Un terreno al que llegó casi por azar, pero que ha ido cobrando protagonismo en su vida. «De pequeño ya hice algunas cosas de modelo», recuerda, aunque admite que en aquel entonces no le apasionaba: «No me gustaba hacerme fotos. De hecho, con mi familia, cuando había una foto siempre me apartaba».

El cambio se produjo tiempo después, cuando participó en un videoclip junto a la cantante Dua Lipa, y a partir de entonces se interesó «más por el modelaje». Aquella experiencia –el videoclip de Illusion, rodado junto a la superestrella británica– fue su pasaporte hacia un universo completamente nuevo. Por cuestiones contractuales, apenas puede revelar detalles de la experiencia, aunque admite que «es una artista superprofesional e increíble».

A partir de aquel rodaje, su relación con la cámara se transformó por completo. «Me estuve apuntando en muchas agencias; en algunas me aceptaron en Barcelona y en otras me rechazaron», relata. Su vida, sin embargo, dio un giro cuando llegó a Tenerife. «Vino un hombre que se llama Héctor Amaro y a quien le doy las gracias. Es fotógrafo, y me dijo: Oye, mira, me encanta tu perfil, quiero hacer unas fotos contigo, te puedo presentar en agencias… Las fotos salieron increíbles, y a partir de ahí empezaron a llamarme».

Hoy, Acuña forma parte de una agencia de moda en Tenerife y, aunque reconoce que su trayectoria es todavía breve –«habré hecho cinco o seis trabajos en total»–, su implicación por el mundillo crece día a día: «Estoy entrando en algo más profesional, como pasarelas y cosas similares, que aún no he hecho, pero estoy a punto de empezar».

Dorian Acuña. / Arturo Jiménez

Su voz, que se aleja de cualquier atisbo de vanidad, transmite gratitud y curiosidad. Describe el modelaje como una extensión creativa, una vía distinta para exigirse y superarse. «Lo veo muy relacionado –al waterpolo–, porque, sobre todo, se trata de ser constante. En el waterpolo debes ser constante en el entrenamiento y en el cuidado personal; en el modelaje es igual, tienes que mantenerte, cuidarte y trabajar esas facetas», verbaliza.

Una rutina sin pausas

La palabra constancia es la que más repite. La utiliza para describir tanto su preparación física como su disciplina estética. Encarna el catalán, en el fondo, otra historia de disciplina. «La constancia y el ser responsable», responde cuando se le pregunta qué valores del modelaje traslada al deporte.

Su día a día es un ejercicio de equilibrio. Estudia, entrena, viaja con el equipo y acude a sesiones de fotos o grabaciones cuando su calendario lo permite. «Es muy difícil compaginarlo todo», reconoce. «Tengo la suerte de que, cuando me surge un trabajo, le pregunto a Albert y él me da vía libre o no. De momento, estoy intentando compaginarlo todo y me está saliendo redondo». Su discurso deportivo también destila ambición. «Ganar absolutamente todo es lo que más me importa a mí», afirma al referirse a sus metas con el Echeyde.