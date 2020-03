La victoria llega para el Tenerife en la recta final del encuentro

El Tenerife logra una sufrida, pero importante victoria ante el Laguna, que acerca un poco más al conjunto de Cristo Marrero a la Copa del Rey. Por su parte, el Laguna sigue muy cerca de los puestos de descenso y tendrá que echar el resto en lo que queda de competición para evitar sorpresas. Pese al resultado final del encuentro (3-0), el partido fue muy espeso, sobre todo en el primer periodo.

Comenzó el juego con el Tenerife queriendo tener el balón, pero el Laguna apretaba en medio campo y presionaba la salida de pelota del equipo filial. El conjunto de Cristo Marrero tenía la posesión, pero no llegaba con claridad a la puerta de Yeray, el partido estaba muy trabado en el medio campo, se interrumpía mucho el juego, y no había dinamismo. El choque estaba donde quería el cuadro de Gonzalo León. El Laguna, pese a su presión, tampoco había llegado a la puerta de Juampi. Las ocasiones de gol para los dos equipos no existieron y los porteros fueron meros espectadores del encuentro. Con 0-0 en el marcador y la sensación de que nada había pasado en los primeros 45 minutos, se llegaba al descanso.

En la continuación, se vio a un Tenerife que le imprimía mayor velocidad a su juego y más intensidad en los duelos individuales. El Laguna buscaba un partido más lento y que no pasaran cosas en este segundo periodo, los de Aguere esperaban su oportunidad, y por eso trataban de que el filial no corriera. Pronto se vio como el Tenerife pisaba más el área que todo el primer periodo y el Laguna comenzó a temer por el resultado. El cuadro morado buscaba una contra que hiciera que el filial diera un paso atrás, pero los cambios, que realizó Cristo Marrero y sobre todo la llegada del primer gol, cambiaron por completo el panorama del encuentro. En el minuto 71 llegaba el 1-0, para el Tenerife. Nano se aprovecha de varios rechaces dentro del área lagunera para marcar de disparo raso. El gol le hizo mucho daño a un equipo, el de Gonzalo León, que tenía que arriesgar en busca de la igualada. El Tenerife había abierto un partido que se le estaba poniendo muy complicado. No obstante, el Laguna pudo lograr el empate, pero el poste lo evitaba. Fue la ocasión más clara para un equipo que arriesgaba mucho en sus ataques. En uno de ellos, el Tenerife roba un balón en su campo y monta una contra muy rápida que coge al equipo visitante con mucha gente por delante del balón. Jesús se aprovecha para hacer el 2-0. Restaban 8 minutos más el alargue y el filial tenía controlado el partido y los tres puntos casi seguros y más como estaba el Laguna, que había perdido su fortaleza defensiva. En el minuto 84, el equipo local se iba a quedar con 10 jugadores sobre el campo, al ver las segunda tarjeta amarilla su delantero Gonzo. Se pensó que esto lo iba a aprovechar el equipo lagunero, pero nada más lejos de la realidad. El Tenerife siguió mandando. En el minuto 89 se forma una melé dentro del área visitante y Etyan, se aprovecha para batir al guardameta Magdaleno elevando el balón para establcer el 3-0, en el marcador. Al final victoria del Tenerife que sigue peleando con el Acodetti un puesto en la Copa del Rey de juveniles.