El I'Gara B se lleva la victoria en un partido de muchos goles

El I'Gara Cabo Blanco B se lleva la victoria en su visita a Los Abrigos, tras imponerse al cuadro local en un partido que tuvo más goles que buen juego. También es verdad que las reducidas dimensiones de la cancha no daban sino para tirar a puerta desde todos lados, y ahí, el cuadro local pese a perder el encuentro, sacó bastante ventaja.

Comenzó el partido con el primer gol local cuando no se había cumplido el minuto de juego. Giuseppe tras sacar de centro golpeó la pelota y esta se alojó dentro de la portería de Sergio que no pudo llegar al balón. Sin tiempo para recuperarse del mazazo inicial, en el 4' llegaba el 2-0. Gabriel se aprovechaba de un balón dentro del área y tras varios rechace mandaba el esférico a la red. El I'Gara Cabo Blanco B, comenzó a estirarse y llegar a la puerta de Hugo. En el 8', en un lanzamiento de córner, el defensa local Yoann en el intento de sacar el balón de cabeza, lo introduce dentro de su propia portería, 2-1. Tres minutos más tarde, por una manos dentro del área local, el árbitro Luis Marcelino pita el penalti que transforma en gol el visitante Aday, 2-2. Los Abrigos no se vino abajo y logró el 3-2, en el 16', Giuseppe de un disparo desde medio campo. Cristian lograba el 3-3 para el I'Gara B. Antes del descanso, el 4-3, para los de casa lo anotó Yoann.

Tras el descanso, el I'Gara B fue mejor y le dio la vuelta al partido. En el 32', el portero local Hugo le para un penalti al visitante Cristian. En el 34', el propio Cristian lograba el 4-4. Cuando parecía que el partido iba acabar así, Cristian estableció el 4-5.