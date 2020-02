Pese a la ilusión del conjunto de Acentejo, gana el Santa Úrsula

El Santa Úrsula se mete en la segunda plaza de la clasificación al ganar en su visita a un Atlético Victoria correoso, pero sin llegada al área rival.

El primer periodo lo dominó claramente el conjunto visitante, el portero Ángel apenas participó en el juego. En el 5', Manuel entra en el área y de tiro cruzado marca el 0-1. Los de La Victoria lo intentaban, pero la defensa de los del Argelio Tabares no daban opciones, cortando toda las llegadas al área. Arian intenta marcar el 0-2, en el 8', con un disparo desde fuera del área, pero el meta Luis Ángel envía a córner. Esta vez fue el mismo portero Luis Ángel el que atajó por bajo un chut de Antón en el 11'. El jugador visitante Manuel agarra una pelotra desde fuera del área y establece el 0-2. A balón parado llegaba el 0-3, de Andriu por alto con una falta directa, a la que no podía llegar el portero local. No lo dejaba de intentar el Atlético Victoria y atento estuvo Pablo a un balón que se le escapó de las manos al guardameta Ángel para recogerlo y marcar el 1-3. Con el que se acababa el primer tiempo.

El segundo periodo, el juego seguía con la misma tónica, los del Atlético Victoria nunca perdieron la ilusión y sigueron intentándolo, con llegadas al área, pero sin fortuna cara al gol; en cambio al Santa Úrsula le fluía la pelota. En el 28', hay unas manos dentro del área del Atlético Victoria, el árbitro señala el penalti, que sube a tirarlo el portero del Santa Úrsula Ángel, que por bajo no falla y bate a Luis Ángel para el 1-4. Cristo tuvo la única para ocasión clara para el Atlético Victoria en el 39', con un chut desde fuera del área, que sale pegado al palo de la portería de Ángel. Manuel se encargaría de marcar el 1-5, en el 45', desde dentro del área con un disparo raso. La última la tuvo Arian en el 46', para el Santa Úrsula, con un tiro cruzado que ataja el guardameta local Luis Ángel.