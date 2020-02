Adrián obra una justa igualada

Reparto justo de puntos en un partido donde las defensas de Los Llanos y el Laguna se impusieron a las delanteras. En un encuentro con escasas ocasiones de gol, hasta la llegada de los últimos 30 minutos de juego, Adrián, cerca del tiempo reglamentario igualó el tanto de Varga en la prolongación de la primera parte. Con todo, los morados ingresan en las posiciones que condenan al descenso a Preferente.

Los Llanos comenzó mejor, con una aproximación en el primer minuto. Una galopada de Martín es cortada por un defensor cuando encaraba solo al meta Magdaleno. La primera llegada tinerfeña llegó en el minuto 21, con un disparo con poca fuerza que paró sin problemas el cancerbero Sergio.

Brito, cinco minutos más tarde, pudo adelantar a Los Llanos, mas su remate en semifallo terminó fuera del margen del terreno.

Las opciones estaban siendo escasas para ambos, pero ya con un minuto por encima de los 45 reglamentarios, Varga, el lateral zurdo local, con un zapatazo desde unos 10 metros por fuera del área grande, marcó un golazo por toda la escuadra, llevando el delirio a la afición llanense. Poquito había hecho Los Llanos para adelantarse en el tanteador.

Tras el receso, los de Aguere fueron a por el partido. A los dos minutos, Eliseo disparó y recibió la respuesta de Sergio. Empero, la opciones más claras no llegaron hasta el minuto 71. Córner que saca el Laguna, y Adrián, que había salido por Dani, de cabeza puso en muchos aprietos a Sergio: el portero no la atajó y fue el zaguero Arvelo el que la sacó. A renglón seguido, la jugada se convirtió en un contraataque peligroso del equipo de Joel González: Dylan no pudo concretar ante Yeray -había sustituido a Magdaleno en la portería morada- el mano a mano.

Posteriormente, Gerard le dejó el cuero franco a Adonay, pero este, con una vaselina que salió rozando el palo, no pudo concretar el segundo gol palmero, que hubiera puesto muy cuesta arriba las cosas al conjunto lagunero.

A dos minutos para arribar a los 90, un saque de esquina botado por los de Aguere fue aprovechado, ahora sí, por Adrián. Con un testarazo puso un justo empate a un tanto.