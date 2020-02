Primera victoria de la Escuela de Candelaria D ante el Andenes

La EMF Candelaria D y Andenes C buscaban sus primeros puntos en la Liga, y estos cayeron del lado local, merced a los tres goles anotados por Tarditti, Ian y Kenay.

La primera mitad fue de mucho juego en el centro del campo. Tenía más llegada el conjunto de Julio Méndez. A los 2 minutos, Pablo lo intenta de falta directa y ataja bien el guardameta del Andenes C, Xerach. Un minuto más tarde, fue Xabi el que lo intentó con un disparo dentro del área y el balón fue rechazado por el larguero. El equipo de Javier se aplicaba bien en el trabajo defensivo, pero le faltan fuerzas para llegar con peligro a la puerta de Víctor. En el minuto 13, Tarditti se aprovechaba de un balón suelto dentro del área para batir al meta Xerach y poner el 1-0. En el minuto 17, en una bolea lejana de Ian, el balón botas delante del portero Xerach y se le va por encima para acabar dentro de la portería, 2-0.

Tras el descanso lo intentaba el Andenes C, pero no llegaba con claridad a la puerta de Víctor. En el minuto 29, disparo de Jorge y para bien el meta local Víctor. En el minuto 35, es José Luis el que busca el gol de los laguneros, pero su disparo flojo se va a las manos del meta local. En el minuto 43, llegaba el gol que dejaba sentenciado el partido. Un disparo con la izquierda de Kenay, y el balón se colaba por el palo derecho de la meta defendida por Xerach. Luego llegarían más ocasiones para los de la Villa Mariana. Un minuto después del gol de Kenay, fue Enzo el que tuvo el 4-0, pero salvó el meta Xerach. Y en el minuto 47, una falta al borde del área la lanza Pablo y el balón se va al poste. Al final, justa y merecida victoria local ante un Andenes C, que de seguir jugando así, pronto llegará alas victorias. Al cuadro de Javier, solo le falta algo más de llegada arriba, atrás está muy bien.