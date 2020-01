El Tahodio gana al Ofra y cierra una semana fantástica

Partido entretenido el que ofrecieron Tahodio y CD Ofra. La victoria fue para un conjunto local, que comenzó perdiendo tras el gol inicial de Eidam.

Fue el equipo de Rubén el que más peligro llevó en sus ataques al área, pero no lograba marcar. En el minuto 6, un disparo de Rafa, lo atajó bien el meta del Ofra Erik. En el minuto 9, pudo marcar Matías Luis, pero no acertó a batir al buen portero visitante Erik. Y en la primera aproximación que tuvo el CD Ofra, Eidam se fue en solitario para la portería de Lucas y le batió en su salida por bajo para poner el 0-1 en el marcador. En el minuto 14, el meta Erik salvó el empate. Un minuto más tarde llegaba el 1-1, tras un disparo dentro del área de Matías Luis. En el 19, la ocasión la tuvo Eidam para el 1-2, pero salvó el meta local Lucas. Con empate (1-1), se llegaba al descanso.

En la segunda mitad marcó pronto el equipo de Rubén. Matías Luis anotó desde casi medio campo, aprovechando que el meta Erik estaba fuera de su portería. Pese a ir ganando, el Tahodio seguía buscando ampliar el marcador. En el minuto 26 llegaba el 3-1, obra de Matías Luis para el equipo del Barrio de la Alegría. Parecía que el Tahodio se iba a llevar una victoria cómoda, pero la reacción del CD Ofra llegaba dos minutos más tarde con el 3-2 de Eidam. El partido se ponía otra vez muy abierto. Pero Rafa, con un disparo raso dentro del área, lograba el 4-2. El CD Ofra no se entregó y siguió en el partido, más cuando Kerihan lograba con su gol poner un apretado 4-3. El equipo de Fran buscaba el empate, pero con el tiempo cumplido y atacando el CD Ofra, Mateo sentenciaba el choque con el 5-3. Al final buen partido, con dos equipos que buscaron la victoria, y esta cayó del lado de los locales, que suman 6 puntos en una semana donde disputó dos partido, con triunfo ante el Sauzal, (6-3), y este ante el CD Ofra donde lograba el 5-3 final.