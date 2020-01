El Guargacho C acaba goleando a un EMF Adeje que reacciona muy tarde

Victoria del Guargacho C sobre la EMF Adeje F, en un partido donde los locales Iker y Raúl anotaron tres goles cada uno. El choque hasta el minuto 13 fue igualado y muy disputado, pero tras la llegada del primer gol local, anotado por Raúl, tras un buen servicio de su compañero Iker, el cuadro entrenado por Javier se vino abajo. Fue cuando apareció el mejor Guargacho C. Los de César lograban dos minutos más tarde el 2-0. Otra vez Raúl. En el minuto 17, tercer gol del equipo de San Miguel y de nuevo obra de Raúl. Antes del descanso llegó el 4-0, el primero de Iker. Tras el descanso salió mejor el equipo de Javier, pero no acertaba a batir la portería de Ricardo. Dos goles de Iker ponían un claro 6-0. Acortó distancias el Adeje F, por medio de Iona. Y a falta de un minuto para el final del partido, Robín cerraba la goleada 7-1.