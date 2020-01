El Guargacho C logra su primer punto, ante el Granadilla

El Guargacho C y la EMF Granadilla igualaron (3-3) en un partido muy disputado. El conjunto del Francisco Suárez estuvo muy cerca de lograr los tres puntos, pero un gol del capitán local Cristian, en el último minuto del encuentro, lo evitó.

Comenzó mandando en el marcador el conjunto que entrena Sara Morales. En los primeros minutos se vio a un Granadilla que buscaba la portería de Adán. El Guargacho C se defendía bien y salía en rápidos contragolpes en busca de sorprender al cuadro visitante. En el minuto 14 llegaba el primer tanto del partido. Ancor logró batir al meta local Adán para poner el 0-1. No se vino abajo el cuadro de casa, que buscaba la igualada. Pero la buena actuación del guardameta del Granadilla Pedro lo evitaba. También pudieron ampliar el marcador los visitantes, con ocasiones claras, pero el guardameta Adán estuvo seguro bajo los palos. Cuando parecía que los rojiblancos se iban a ir al vestuario con la ventaja del 0-1, llegaba el empate local. Nizar aprovechó un balón en el área para poner las tablas en el marcador.

En la continuación, Nizar repetía para el equipo de San Miguel tras coger el balón en su área y correr todo el campo, se presentaba delante del meta Pedro, le batía por bajo y ponía el 2-1. El Guargacho C creía que tenía el partido ganado y bajó la intensidad. Pero cuatro minutos más tarde llegaba el 2-2. Aday batía al portero local en el minuto 34. El partido estaba abierto y podía llegar el gol para cualquier equipo. En el minuto 37, Alexandru lograba poner en ventaja de nuevo a su equipo con el 2-3, que tal y como estaba el encuentro parecía definitivo. El Guargacho C buscaba la igualada, pero no acertaba. Con el tiempo cumplido llegaba el definitivo 3-3, anotado por el local Cristian ante la desolación visitante.