La deportividad reina en una cita que corona al Candelaria

Triunfo (0-6) del Candelaria sobre un buen Teide B.

Los locales intentaban controlar el partido desde la defensa, sin asumir demasiados riesgos e intentando pelear los balones en largo que servía su portero Saúl. El cancerbero local repelió todo lo que pudo hasta el minuto 12, instante en el que Abraham, que venía en carrera, envió con su inercia el rechace de su portero al interior de las mallas.

Los verdinegros intentaron reaccionar por medio de Yarely; no obstante, carecían de profundidad en metros finales. En la primera mitad no se vio el despliegue defensivo del equipo de La Cuesta.

Con el minuto 18 cumplido, John Mark cogió un rechace, la controló, gambeteó en la frontal y la ajustó al palo derecho defendido por Saúl, que no pudo hacer nada para evitar el 0-2. Los de Barranco Grande pudieron recortar distancias poco después con un disparo lejano de Yarely que no encontró portería.

Tras el tiempo de descanso, se vio un partido mucho más trabado en el centro del campo. No se habían apreciado acciones de peligro hasta que llegó la genialidad. José Goliat se agigantó dentro del área para, en un metro cuadrado, regateó dos adversarios y se la picó al guardameta Saúl. El técnico Yeray Vargas, ante un gol de tal factura, se abrazó con su pupilo.

El equipo de La Cuesta sentenció poco después con dos tantos más que cerraron el choque (0-6).