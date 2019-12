Roza la proeza y acaba cayendo

El Acodetti sacó los tres puntos de su visita al Chano Hernández. El Ofra, después de ir 0-2, logró igualar. Al final, Lorenzo decidió para los suyos (2-3).

El choque arrancó con un ligero dominio del Ofra, por lo menos en cuanto a intensidad. Sin llegar a conseguir fluidez en el juego, Yenebi apareció por dentro para asociarse con una pared con Tomás y acabar probando desde la frontal al meta grancanario Ale. De aparecer con criterio a regalarle el gol a los visitantes. El futbolista del Ofra reculó y, desde la medular, entregó un balón a Lorenzo, que se anticiparía, driblaría y, con un punterazo, pondría el 0-1.

El Ofra no supo reponerse. Sobre todo por dentro, donde el Acodetti generaba superioridad y obligaba a los de Darío Carballo a salir por fuera; ahí los laterales mostraron las garantías que no exhibieron en otros compromisos fuera de su casa. A ello había que unirle la presión alta bien tirada por Martínez, Lorenzo y Brian. También le faltó profundidad por banda, inclusive por su fuerte, la derecha; Julio, acostumbrado a actuar de central, apenas secundaba las incursiones de Yenebi. El flanco izquierdo no existía. Darío actuó y retrasó a Aguiar para que hiciera pareja en el medio con Óscar.

En la recta final, y después de un aviso por cada uno de los bandos (Yenebi y Martínez), llegaron dos tantos más. Martínez cayó a banda derecha y puso un pase de la muerte que Rubén coló en su propia meta (0-2, 41'). Acto seguido, Julio, pese a no portar el brazalete, espoleó a los suyos y se sumó al ataque. Fue su primera irrupción que finalizó con un zapatazo desde fuera del área (1-2, 43').

En la segunda mitad, los verdiblancos tardaron en salir; Carballo optimizó los quince minutos para impartir consignas que permitieran acercarse a las prestaciones del rival. El Ofra se echó arriba y, tras un balón magistralmente puesto por Dani, la cabeza de Julio apareció para poner el empate a dos (50'). Los de La Cuesta ofrecieron una mejor cara.

No obstante, echarse arriba tenía el riesgo de que, en una que tuvieran los naranjas, se volviera a poner cuesta arriba. En el minuto 69, un balón suelto dentro del área llegó hasta las botas de uno de los mejores killers de la categoría. Lorenzo puso el 2-3 que, a la postre, sería definitivo.

Ficha técnica

CD Ofra: Luis, Óscar (Socas, 70'), Hugo, Julio, Rubén, Alexander, Aguiar, Anwar, Tomás, Dani y Yenebi (Jeremy, 64'). Entrenador: Darío Carballo.

Acodetti CF: Ale, Javi, Zeben, Nacho, Sergio, Edu, David, Miguel (Rubén, 55') Lorenzo (Yared, 77'), Martínez (Samuel, 73') y Brian (Azahael, 87'). Entrenador: Óliver Herrera.

Goles: 0-1, m. 5: Lorenzo. 0-2, m. 41: Rubén, en propia puerta. 1-2, m. 43: Julio. 2-2, m. 51: Julio. 2-3, m. 69: Lorenzo.

Árbitro: Omar Luis Acosta. Amonestó al local Jeremy y al visitante David.

Incidencias: Municipal Chano Hernández Brito, de césped artificial en regulares condiciones. Unos 100 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre del jugador local Anwar.