Marga Sánchez: "No se puede contar la historia de la humanidad sin contar la historia de las mujeres"

Margarita Sánchez Romero (Granada, 1971) es arqueóloga, divulgadora y catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada. Este viernes 13 de marzo, a las 18:00 horas, presenta su libro Lo que el cuento nos cuenta en la cuarta edición del Festival de Literatura y Divulgación Histórica de La Orotava: ¡Esto es Histórico! Su obra lanza una mirada al género femenino en la prehistoria, además de investigar sobre el uso del cuerpo de la mujer de manera política en el pasado.

En el libro se plantea que el cuerpo es una fuente histórica. ¿Qué puede contar el cuerpo que no aparece en los textos ni en los objetos?

El cuerpo nos lo cuenta todo. Yo estudio poblaciones prehistóricas en las que no hay escritura pero a través del cuerpo se reflejan todas las características e identidades humanas. A través de una serie de restos humanos de hace 4.000, 5.000 o incluso 500.000 años somos capaces de entender muchas de las vivencias y problemáticas con las que convivían esas personas. Gracias al estudio del cuerpo humano observamos las modificaciones óseas de los huesos por las enfermedades o el estudio de isótopos que nos ayuda a investigar la dieta de esas comunidades, su cultura, donde fueron enterrados, etc.

¿Y qué cambia en la interpretación de la prehistoria cuando dejamos de mirar solo herramientas y empezamos a mirar cuerpos?

Principalmente, cuando dejamos de mirar los objetos como herramientas y los miramos desde un punto de vista funcional, lo que estamos haciendo es darle la dimensión humana a esa población en concreto. Es muy importante que desde el presente seamos capaces de dar esa visión personal. Las sociedades del pasado son complejas y completas, nuestra sociedad no es superior, somos distintos a ellos, sin embargo han trabajado igual que hacemos nosotros. Gracias a los retos que estas poblaciones han enfrentado y los conflictos que han solventado estamos hoy aquí.

¿En qué momento pensó “esto tiene que ser un libro”?

Realmente yo llevo mucho tiempo dedicándome a la divulgación científica, entendía que todos los estereotipos que hemos creado sobre las mujeres estaban basados más en ideas que en conocimiento científico. Fue Destino, la editorial en la que publico, quienes me propusieron hacer un libro sobre la historia de las mujeres. Llevaba muchos años pensando en este libro, pensando en cómo contar la historia de las mujeres y cómo el cuerpo sigue siendo un elemento definitorio en nosotras. Estamos mucho más medidas por lo que pensamos, por lo que aparentamos, por si nos tintamos el pelo, si usamos tacones, si nos maquillamos o el tipo de ropa que usamos, eso es algo que no le ocurre a los hombres. Yo creo que había que contarlo y por eso estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de hacerlo.

Lo que más caracteriza su trabajo es desmontar estereotipos, especialmente el de la mujer en la prehistoria. Sin embargo, ¿qué ideas siguen siendo incorrectas?

Hay muchísimas ideas incorrectas sobre las mujeres y los hombres en la prehistoria. La principal es hacer una división sexual del trabajo, no podemos decir que los hombres se han dedicado siempre a lo productivo y las mujeres a las tareas domésticas por norma. Es cierto que las mujeres han tenido en sus manos una mayor carga de trabajo relacionado con lo doméstico, pero eso no significa que sea lo único que hayan hecho. A las mujeres las encontramos cazando, una actividad que normalmente se ha considerado masculina, y las encontramos pintando arte rupestre, otra actividad que por su carácter simbólico también se ha considerado exclusivamente masculina. La mayor falsedad que cometemos es elaborar una idea en la que los hombres se dedican a lo productivo y las mujeres a lo doméstico.

No podemos decir que los hombres se han dedicado siempre a lo productivo y las mujeres a las tareas domésticas

¿Hubo algún caso o hallazgo que le impulsó a especializarse en este aspecto?

Sí, yo creo que ha impulsado mi visión toda esa capacidad que hemos tenido de generar información sobre las sociedades del pasado y romper con esos modelos en los que hemos encasillado a las mujeres en la historia. En los últimos años, toda la investigación que se ha puesto encima de la mesa sobre el ámbito doméstico, de las actividades de mantenimiento, la socialización, la alimentación, la salud o la crianza no se cuenta en los libros, en los museos o en las revistas de divulgación científica. Esta investigación es fundamental para acercarnos mucho más a esas sociedades, son mucho más parecidas a nosotras de lo que entendemos.

Su trabajo ha sido clave en introducir la perspectiva de género en la arqueología. ¿Ha notado algún cambio en la disciplina los últimos años?

La disciplina ha cambiado muchísimo, el trabajo sobre las mujeres en la prehistoria ha pasado de ser una anécdota o algo tangencial a ser un elemento fundamental para el análisis de las sociedades. Yo creo que si la gente lo mira con perspectiva entiende perfectamente que no se puede contar la historia de la humanidad sin contar la historia de las mujeres, de las criaturas, de las personas que tienen otras capacidades y que también formaron parte de la prehistoria. Mucha gente ha sido borrada del discurso histórico y lo que intentamos ahora precisamente es meterlas de nuevo en la historia, porque contar la historia de esas poblaciones es contar nuestra historia.

Si los lectores se tuviesen que quedar con una sola idea de su libro e investigación, ¿cuál le gustaría que fuese?

Me gustaría que se quedaran con la idea de que la prehistoria importa, porque cuando yo cuento mi trabajo en un libro o en una conferencia, no me gusta que los oyentes se vayan solo con lo escuchado, sino poder despertar algo de curiosidad y que les pueda llegar a sorprender. Quiero demostrar que siempre hay otra forma de estudiar las historias del pasado, nos pueden alertar o ayudar e informar y pueden llegar a ser muy útiles en la actualidad.