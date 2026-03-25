El concierto 'In Silentio' de Novae Vocal Group explora la introspección con obras en torno a la Semana Santa

Novae Vocal Group es una agrupación vocal de cámara, compuesta por nueve músicos y dirigida por la argentina Roxana Schmunk. Dentro de su programación de Semana Santa, el próximo viernes, 27 de marzo, ofrecerán el concierto In Silentio, propuesta que definen como "música coral para un tiempo de escucha reflexiva". La cita tendrá lugar en la parroquia de San Francisco de Asís a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. Se trata de un recorrido de música académica contemporánea, con una clara propuesta de rigor técnico y musical.

La agrupación nació en la etapa del poscovid, cuando el Cabildo decidió terminar con el Coro Juvenil de Auditorio de Tenerife. El grupo se quedó sin un lugar donde ensayar, fue entonces cuando Schmunk propuso continuar los ensayos en su propia casa, con un grupo musical más reducido. "En aquel momento era lo nos podíamos permitir", afirmó la directora. Actualmente, ensayan en el Salón Parroquial de la Iglesia de San Francisco, "gracias a la generosidad de la parroquia y del párroco Miguel Ángel Navarro", añadió.

Propuesta

El concierto está ideado como una experiencia de escucha y contemplación, donde el espectador tendrá la oportunidad de sumergirse en una propuesta sonora continua. "In Silentio busca crear un aura de introspección y pensamiento propio, con un guión sin aplausos intermedios", define Schmunk. El repertorio se articula en torno a la Semana Santa y su contexto. Reúne obras y autores de diferentes épocas como: Antón Bruckner (Christus factus est, Vexilla regis, Locus iste, Pange lingua y Tantum ergo); Giovanni Pierluigi da Palestrina (Adoramus te y Christe); Charles Gounod (Ave María y fragmentos de la Misa Breve); Ola Gjeilo (Ubi caritas); Jake Runestad (I Will Lift Mine Eyes) y Howard Helvey (O lux beatissima).

Por otro lado, Novae realiza presentaciones con una finalidad y objetivo social concretos. Llevaron a cabo una serie de conciertos llamados Inter Incerta Lux, cuyo objetivo principal era tomar conciencia de la salud mental. En la propuesta, integraban el bienestar emocional a través de sus interpretaciones musicales. Otro de sus programas más conocidos fue Notas y Letras, propuesta que difundió y dio a conocer la obra poética de escritores canarios como Pedro García Cabrera, Elsa López y Rafael Arozarena, junto a escritores españoles y universales como Rafael Alberti u Octavio Paz. Generaron un diálogo entre palabra y música que amplió la experiencia escénica.

El grupo se distingue por una serie de proyectos artísticos dedicados a causas humanas, en ellos, consiguen que la música se convierta en un espacio de desconexión y bienestar para el público. Cada uno de sus programas muestran que el arte puede ser un instrumento de cambio y apoyo emocional para quienes más lo necesitan. El trabajo de Novae se enmarca dentro de una línea de creación de programas escénicos a través de la interpretación musical acapella.

Nuevos proyectos

Actualmente, el ensamble se encuentra desarrollando un nuevo proyecto titulado Habitar el sonido. Profundiza en la relación entre la escucha, el espacio y la experiencia sonora como eje de creación artística. Estas propuestas comparten una misma línea estética, donde la música no se presenta como un elemento aislado, sino como parte de una experiencia más amplia, vinculada a la escucha, la reflexión y la conexión con el público. Para Schmunk, la agrupación siempre ha tenido un estándar de trabajo alto, "venimos de ser un coro premiado fuera de España en diversos festivales y concursos de renombre, por tanto, trabajamos nuestra calidad día a día".